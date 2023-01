Nadcházející výsledková sezóna nebude hezká. Investory budou lákat hodnotové akcie

Poslední průzkum MLIV Pulse ukázal, že se investoři připravují na špatnou výsledkovou sezónu v důsledku vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb, a tak pravděpodobně navýší dominanci hodnotových akcií.



Výhled na akcie zůstává hluboce pesimistický: většina ze 424 respondentů očekává, že se propad na indexu S&P 500 dále prohloubí. A zdá se, že po největším ročním propadu od roku 2008 na akciích, které byly zasaženy toxickou směsí jestřábích centrálních bank, silného dolaru a přízraku recese, ani korporátní výsledky žádnou úlevu nepřinesou.





Více než polovina účastníků průzkumu uvedla, že jsou nakloněni více investovat do levnějších, takzvaných hodnotových akcií, ve srovnání s pouhými 39 % před třemi měsíci. Vysoká výkonnost tohoto sektoru oproti růstovým akciím byla v loňském roce největší od roku 2000, když rostoucí sazby navýšily diskont současné hodnoty budoucích zisků a dopadly tak na drahá odvětví, jako jsou technologie.



„Věříme, že hodnotová jména budou mít tuto sezónu vysoký výkon, protože tyto společnosti mají tendenci být mnohem více zaměřeny na domácí trhy a těží z oživení po pandemii,“ řekl Jay Hatfield, generální ředitel Infrastructure Capital Advisors v New Yorku.





Výsledky amerických společností začínají v pátek 13. ledna reporty od velkých bank, včetně Chase a . Jakkoli ošklivé zprávy mohou ve čtvrtém čtvrtletí přijít, další výsledkové sezóny mohou být ještě horší. Téměř 50 % respondentů průzkumu tvrdí, že největší škody z potenciální ekonomické kontrakce budou odrážet až výsledky za období duben-červen. V tu dobu může být čas z hodnotových akcií odejít (budou zranitelnější kvůli hospodářskému cyklu) a přejít zpět k těm růstovým.



Klíčovou otázkou této výsledkové sezóny je, nakolik obstojí silné ziskové marže tváří v tvář rostoucím nákladům. Překvapivé první zprávy, včetně těch od společností Mobil, a Technology, ukazují, že tu jsou důvody k obavám. A rostoucí problémy v technologickém sektoru předznamenává také rušení pracovních míst.

Analytici Bloomberg Intelligence očekávají, že zisky na indexu S&P 500 ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku poklesly o 3,1 % meziročně. „Historicky vysoké firemní marže se snižují a s tlakem inflace a recese se zisky pravděpodobně přerolují,“ řekla Anneka Treon, výkonná ředitelka Van Lanschot Kempen v Amsterdamu.



Přibližně 31 % účastníků průzkumu očekává, že největším pozitivním hnacím motorem zisků bude v tomto období ochlazování inflace, snižování nákladů a zlepšování dodavatelského řetězce. Tlaky na spotřebitelské ceny opadly a čerstvá data z 12. ledna by měla ukázat další uvolňování.

Přesto se investoři zdráhají nakupovat, dokud otázka zvyšování sazeb Fedem nebude jasnější. Trh snížil očekávání ohledně toho, jak vysoko centrální banka letos posune svou klíčovou sazbu poté, co páteční data ukázala pomalejší růst mezd a slabost ve službách, než se očekávalo.



Esty Dwek, hlavní investiční ředitelka Flowbank SA v Ženevě, uvedla, že je ohledně akcií optimističtější, protože „jsme blízko konce cyklu utahování a údaje nadále ukazují na dezinflaci“. Přesto očekává, že volatilita bude přetrvávat, než se výnosy ve druhé polovině zvýší. To odpovídá i názoru manažerů fondů, kteří se minulý měsíc zúčastnili průzkumu Bloomberg News, a stratégům z Wall Street, kteří hlásí další pokles na indexu S&P 500, než po pauze od zvyšování sazeb Fedem přijde odraz.

Technologické firmy, které byly většinu posledního desetiletí u investorů oblíbené, utrpěly prudké ztráty. Technologický Nasdaq 100 se v roce 2022 propadl o 33 % ve srovnání s 9% poklesem indexu Dow Jones Industrial Average, který zahrnuje více hodnotových akcií. Snižování počtu pracovních míst ve velkých technologických odvětvích se v minulé sezóně dostalo na hlavní stránky novin a není patrné, že by zpomalovalo. .com osekal nejvíce pracovních míst ve své historii a Salesforce uvedl, že propustí asi 10 % svých pracovníků. Stratég Michael Wilson varoval, že taková opatření ale nemusí k posílení ziskových marží stačit.



Vzhledem k tomu, že téměř 60 % účastníků průzkumu předpovídá, že během příštího měsíce vzrostou výnosy 10letých státních dluhopisů, je výhled na růst akcií nepříznivý. Tržní stratégové Group minulý týden uvedli, že ačkoli valuace akcií v loňském roce prudce klesly, jsou růstové akcie stále drahé, finance a energie jsou relativně levnější.



Tuto dynamiku může změnit vývoj ekonomiky, přičemž většina analytiků letos očekává recesi. V současnosti je tak pro mnoho správců peněz výhodnější držet defenzivní pozice. „Ve hře je spousta proměnných a ziskový potenciál hodnotových akcií oproti růstovým bude záviset na tom, jak rychle se růst sazeb otočí do snižování sazeb a jak hluboko stáhne recese globální ekonomiku pod vodu,“ řekl Danni Hewson, finanční analytik společnosti AJ Bell.



Zdroj: Bloomberg