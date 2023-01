Danuše Nerudová podpoří Petra Pavla v cestě na Hrad. O jeho volbu požádala svých 777 tisíc voličů

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která skončila na třetím místě v prvním kole prezidentských voleb, bude podporovat vítěze prvního kola Petra Pavla verbálně, sdílením reklamních ploch či společnými vystoupeními. Na dnešní společné tiskové konferenci Nerudová vyzvala své voliče, aby dorazili k druhému kolu voleb a volili Pavla. Jeho protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní představuje zlo, které nesmí skončit na Hradě.



Nerudová řekla svým více než 777.000 voličům z prvního kola, aby druhé kolo nevynechali. "Aby se podařilo porazit to zlo, které tu je. Zlo nesmí skončit na Hradě," uvedla. Pavel je podle ní zárukou toho, že se v kampani a později i z Hradu podaří zachovat témata zaměřená na mladé lidi, která vnášela do veřejného prostoru Nerudová.





Týmy obou kandidátů se v pondělí dohodly na podrobnostech spolupráce, které budou podle Pavla zahrnovat nejen verbální podporu. "Bude to o sdílení některých reklamních prostor, společném vystoupení při některých akcích, úzké spolupráci nejbližších týmů," uvedl Pavel.



Nerudová řekla, že oba kandidáti půjdou například dnes společně na pivo s týmy a dobrovolníky, ve čtvrtek Pavla doprovodí na mítink v Ostravě. Pavlovi nabídla přelepy svých reklamních ploch, které zajistí Pavlův tým. Podobně by mohla vypadat i podpora od senátora Pavla Fischera, který skončil ve volbách čtvrtý a získal 376.705 hlasů. O podrobnostech se Pavel s Fischerem domluví ve středu, prvním výstupem bude společné video.



Pavel řekl, že si podpory od Nerudové váží. Myslí si, že ji dokážou přetavit do naprosto konkrétní spolupráce. "Považuji to za výraz nadcházející politické kultury," uvedl. Druhé kolo podle něj nebude soubojem mezi volebními preferencemi Prahy a venkova nebo velkých měst a vesnic. "Je to spíš souboj světa, kde ctíme slušnost, důstojnost a kompromisy, a světa, který se neštítí lží, manipulací, který sleduje jenom boj o moc a vliv. Proti tomuto světu stojí za to se vymezit," řekl.



Vzájemné výhrady Pavla a Nerudové před prvním kolem podle něj neznamenají, že by byli protipóly. "Hodnotově jsme si blízko, rozdíly mezi námi nikdy nebyly překážkou podpory v druhém kole," zdůraznil. Témata, která vnesla Nerudová do kampaně, by podle něj neměla skončit v prvním kole.



Nerudová ocenila, že chce Pavel navázat na její témata zaměřená na mladé. Doplnila, že celá řada jejích dobrovolníků se plánuje do další kampaně zapojit. Pavel podle ní představuje, demokratické a prozápadní hodnoty, Babiš nikoliv. "Potřebujeme prezidenta, který nekandiduje proto, aby se zvýšil zisk jeho firem, ale člověka, který se zasadí o to, aby se rozvíjela nová politická kultura," uvedla.

Strašení válkou a mobilizací je podle Pavla zneužíváním strachu



Strašení válkou, zatažením do války či mobilizací pokládá prezidentský kandidát Petr Pavel za zbabělost a zneužívání strachu. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že mu kvůli zkušenostem z války na míru záleží víc než řadě politiků. Pavlův protikandidát ve druhém kole voleb, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), nechal o víkendu vylepit mimo jiné billboardy se sloganem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Naráží v nich na to, že Pavel je vysloužilým vysokým představitelem české armády a NATO.



Pavel dnes řekl, že udržení míru mu leží na srdci mnohem víc než řadě politiků, protože ji zažil a viděl, jak dopadá na vojáky i civilní obyvatelstvo. "Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války," uvedl. Dodal, že celá jeho práce v NATO byla o tom, jak mír udržet, prezentovat sílu aliance a odrazovat možné agresory od útoku na její členy.



Pavel uvedl, že strašení válkou, zatažením do války či vyhlášením mobilizace je zbabělost a podlost nejhlubšího zrna. "Je to zneužívání strachu ve vlastní politický prospěch," uvedl. Má podle něj smysl chránit mír a usilovat o něj. Doplnil, že jako voják by nikoho do konfliktu netlačil. "Armády plní politické zadání, války začínají politici," uvedl.



Ústavní právník Jan Kysela v neděli na facebooku uvedl, že český ústavní pořádek a právní řád nesvěřují prezidentovi žádné kompetence, kterými by mohl "zatáhnout" ČR do války, i kdyby si to přál. Například o vyhlášení válečného stavu v případě napadení ČR nebo při plnění spojeneckých závazků rozhodují obě komory Parlamentu. "Prezident v tomto rozhodování žádnou roli nemá," uvedl. Totéž platí pro rozhodování o vysílání českých vojáků do zahraničí a přijetí zahraničních v Česku. "Rozhodování přísluší oběma komorám Parlamentu, případně ve vyjmenovaných situacích vládě," dodal.



Prezident pak sice rozhoduje o mobilizaci, avšak jen na návrh a se souhlasem vlády, ale také jen za válečného stavu, o němž rozhodl Parlament, doplnil Kysela. Velitelem armády je náčelník generálního štábu, kterého prezident jmenuje a odvolává na návrh vlády. Prezident armádu neřídí, větší vliv má pouze na Hradní stráž, ale i tu řídí náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky.



Podle právníka Pavla Hasenkopfa pomíjí Kysela vedle vyhlášení válečného stavu institut samotného vyhlášení války, které funguje navenek. "Pokud naše ústava nemá výslovné, speciální ustanovení o tom, kdo vyhlašuje válku, pak je třeba vycházet z toho, že tento úkon spadá do obecné kategorie zastupování státu navenek. A to přísluší prezidentu republiky, s kontrasignací vlády," uvedl.

