Víkendář: Cohn z IBM o skrytém optimismu ve firmách, nutnosti normalizovat monetární politiku a budoucnosti umělé inteligence

Gary Cohn, který působil jako ekonomický poradce Donalda Trumpa a nyní je ve vedení společnosti , shrnul na Bloombergu svůj pohled na vývoj v evropské a americké ekonomice. U Německa se podle svých slov dříve obával nejvíce tuhé zimy, která by vedla k prudkému poklesu zásob zemního plynu, a mohla se tudíž dotknout i výrobního sektoru. Takový vývoj je ale podle Cohna už mimo hru a výhled pro Německo tedy zůstává dobrý.



Německá ekonomika by podle experta měla ustát i vyšší sazby, které jsou reakcí Evropské centrální banky na vysokou inflaci. Problém se sazbami by ale naopak mohly mít země na jihu Evropy. Ohledně situace v USA pak Cohn uvedl, že je dost optimistický. Podle něj totiž lidé hovoří o špatném vývoji, ale na setkáních s řediteli jiných firem slyší, že daná společnost by si podle jejího šéfa měla vést dobře. Jde tedy o prostředí, kdy se lidé domnívají, že ostatním se nevede, ale jim ano.



Americká centrální banka může podle Cohna ještě párkrát zvednout sazby o 25 bazických bodů a ty se tak mohou dostat mírně nad 5 %. Takový vývoj je už ale do značné míry odražen v očekáváních a firemní sektor s ním již počítá. Spotřebitel na tom není výjimečně dobře, ale také ne špatně a celá ekonomika se přes současné náročnější období dostane bez větších šrámů a Fedu se podaří snížit vysokou inflaci.



Bloomberg připomněl že Cohn se stavěl kriticky k fiskální stimulaci Bidenovy vlády a on to v rozhovoru rozvedl s tím, že podle něj nebyla tato stimulace vůbec nutná. Její podstatná část totiž přišla v době, kdy si ekonomika vedla dobře a „existovala enormní poptávka po práci“. S nedostatkem zaměstnanců pak úzce souvisel i dotaz na technologický pokrok v oblastech, jako je umělá inteligence. Cohn totiž míní, že její rozvoj byl v poslední době úzce spjatý právě se snahou použít tyto technologie jako náhradu.





Příkladem může být nyní objednávání jídla v Drive Thru. Pokud si totiž v USA někdo takto jídlo objednává, „pravděpodobně nehovoří s člověkem, ale se strojem.“ Podle experta to přitom není kvůli tomu, že by nechtěl přijímat nové zaměstnance, ale z toho důvodu, že o to lidé nemají zájem. Firmy jako jsou pak podle Cohna aktivní i v oblasti snah o snížení emisí. Ty totiž u velkých firem stojí na shromáždění obrovského množství dat a jejich analýze, která má za cíl zjistit, kolik emisí jednotlivé aktivity společnosti vytváří a jak je možné je snížit.



Cohn se domnívá, že nedostatek zaměstnanců by pomohlo vyřešit i zvýšení imigrace s tím, že lidé, kteří přijdou do USA, budou také schopni získat pracovní místo. V neposlední řadě pak nové technologie mohou pomoci ke zvýšení produktivity, včetně kvantových počítačů, které budou schopny řešit stále složitější problémy.



Na závěr rozhovoru Cohn řekl, že by bylo dobré, pokud by se americké hospodářství posunulo směrem k větší rovnováze, tak, aby neprocházelo extrémy, kterými si na obou stranách prošlo v posledních letech. S tím podle experta úzce souvisí monetární politika – Fed podle něj držel sazby u nuly i v době, kdy už to nedávalo smysl. A centrální banky příliš využívají svých rozvah. Posun k udržitelnému rovnovážnému růstu by tak podle Cohna měl zahrnovat i normalizaci monetární politiky a jasnější představu o tom, jaký je potenciál ekonomiky.



