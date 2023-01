Perly týdne: Podle Bernstein Advisors si akcie ještě sáhnou na dno, Oppenheimer ale věří Microsoftu

Dan Suzuki z Richard Bernstein Advisors se domnívá, že technologie před sebou mají ještě znatelnou korekci a své dno bude hledat i celý akciový trh. Ovšem toto hledání budou doprovázet i přechodné růsty. Tim Horan z Oppenheimeru zase věří v , který má podle něj výborný dlouhodobý výhled a současné propouštění je jen cyklickým jevem.



Ještě dlouhá cesta na akciové dno? Pro trh je zdravé, pokud na špatné zprávy z ekonomiky reaguje poklesem. Pro CNBC to uvedl Dan Suzuki z Richard Bernstein Advisors. Trhy totiž mohou na takové zprávy reagovat i pozitivně ve víře, že pohnou centrální banku směrem k méně razantnímu utahování. Jak ale bylo řečeno, takové chování trhů podle experta zdravé není. K tomu míní, že akcie ještě čeká znatelný pokles a splasknout musí i technologická bublina. Takže Suzuki by investorům neradil, aby tituly z tohoto sektoru nakupovali jen proto, že jsou levnější než před časem.



Expert míní, že cesta ke dnu akciového trhu bude ještě dlouhá, objeví se na ní ale i krátkodobé rally. Na rozdíl od minulého roku bude letos pozornost upřena zejména na ekonomický růst, a ne už tolik na inflaci. Růst přitom bude slábnout a „tyto špatné zprávy budou skutečně špatné“. Jinak řečeno, akciový trh se z nich radovat nebude. S technologiemi je pak úzce provázán nejen samotný IT sektor, ale i telekomunikace a zboží dlouhodobé spotřeby. Suzuki tedy míní, že všechny tři jsou „pod velkým rizikem“. A kvůli jejich velké váze v celém indexu i celý trh.



Obrat ve výhledu pro Evropu: The Daily Shot v prvním z následujících dvou grafů ukazuje vývoj očekávání pro růst ekonomiky celé eurozóny. Očekávání se začala prudce zhoršovat na konci první poloviny minulého roku, podle grafu by ale mohla být již za svým dnem. Nyní se totiž očekávání pro letošní rok pohybují kolem nuly, zatímco ještě nedávno se nacházela v záporných číslech:



Zdroj: Twitter



Druhý graf ukazuje očekávání pro německé hospodářství. I zde nastává obrat směrem nahoru, ale odhady stále hovoří o poklesu ekonomiky v letošním roce.



a výborný dlouhodobý výhled: Na CNBC si všímají, že hodlá propustit 10 000 zaměstnanců. O akciích této firmy následně hovořil Tim Horan z Oppenheimeru, který se domnívá, že „jde jen o cyklický jev“. Firma totiž podle něj má velmi dobrý strukturální výhled. Ten se opírá zejména o investice do umělé inteligence. Produkty by přitom podle experta mohly být v budoucnu stejně přelomové, jako byl například na trhu s telefony iPhone. K tomu investuje do dalších oblastí, včetně datových center. Expertovi dává smysl, pokud firma nyní stavy snižuje. Umělá inteligence by pak podle něj měla být hlavním tahounem ekonomického růstu v následujícím desetiletí. A je sázkou na tuto oblast, protože má potenciál v ní dominovat.



Snížení počtu zaměstnanců o přibližně 5 % komentovali i na Yahoo Finance. Stratég společnosti D.A. Davidson Technology Gil Luria se domnívá, že jde o taktický krok, který se týká zejména oblastí, které nerostou a u nich ani nečeká obrat k růstu. I Luria poukázal na investice do umělé inteligence. A nedomnívá se, že by propouštění ve firmách jako nějak výrazně měnilo podmínky na trhu práce v tomto segmentu. Poptávka po programátorech je totiž stále silná a ti propuštění podle něj budou absorbováni tam, kde trh stále roste. Dlouhodoběji by tuto situaci mohla měnit právě umělá inteligence, ale v následujících letech se podmínky na tomto trhu výrazně nezmění.



Nejzadluženější domácnosti: ukazuje vývoj poměru zadlužení domácností k jejich příjmům ve vybraných zemích. Ve Spojených státech a Velké Británii bylo vrcholu v zadlužení domácností dosaženo kolem roku 2008, v eurozóně jako celku míra zadlužení od roku 2012 zhruba stagnuje. A od té doby se pohybuje za Spojenými státy. Z vybraných zemí jsou nejzadluženější domácnosti v Norsku, Austrálii a Švédsku, kde míra zadlužení dosahuje více než dvojnásobku té v USA.



Zdroj: Twitter