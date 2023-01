Trhy nervózně sledují dění kolem Adaniho impéria, ČEZ zvýší investice do Dukovan a futures jsou dnes v červeném

Ministr práce Jurečka plánuje představit změny důchodového systému v polovině roku. letos navýší investice do Dukovan ve snaze prodloužit provoz této elektrárny do roku 2047. Britský premiér Rishi Sunak odvolal z vlády předsedu Konzervativní strany Nadhima Zahawiho kvůli jeho pochybení při platbě daní. Odvětví paměťových čipů zažívá jednu z nejhorších katastrof vůbec a Gautam Adani publikoval 413stránkové vyvrácení obvinění z údajného rozsáhlého nekalého jednání společnosti. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,4 %.

V pořadí 4. prezidentem ČR se po Miloši Zemanovi stane generál ve výslužbě Petr Pavel (61). Ve finále prezidentské volby porazil silou 58,32 procenta hlasů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Pro Pavla hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc více než pro Babiše. Pavel vyhrál ve většině krajů a v zahraničí, Babiš uspěl v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Šéf ANO volební porážku uznal a Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech občanů a bojoval za české zájmy. Pavel je připraven naslouchat opozici a zvažovat její argumenty, pokud budou sloužit k řešení a nebudou jen negací vládních návrhů.



Český ministr práce a sociálních věcí Jurečka vnímá důchodový systém jako neudržitelný a plánuje představit změny v polovině roku. Také podle nově zvoleného prezidenta Petra Pavla jsou reformy penzí a daní pro Česko nezbytné, není možné je dál odkládat a je potřeba je lidem začít vysvětlovat.



Investice do jaderné elektrárny Dukovany letos meziročně vzrostou o 0,5 mld. Kč na 2,3 mld. Kč. Investice jsou prováděny za účelem prodloužení provozu do roku 2047. Palivové články mají být nahrazeny za 16měsíční místo 12měsíčních, což povede k nižšímu počtu pravidelných odstávek během roku.



Malé modulární reaktory by mohly začít v ČR fungovat počátkem příští dekády, řekl generální ředitel po setkání s vedením .



Britský premiér Rishi Sunak odvolal z vlády předsedu Konzervativní strany Nadhima Zahawiho kvůli jeho pochybení při platbě daní. Podle nezávislého vyšetřování Zahawi vážné porušil ministerský kodex, uvedla agentura Reuters. Zahawiho odvolání žádala i opozice. Pochybnosti vyvolalo vyrovnání s britským daňovým úřadem v době, kdy byl Zahawi ministrem financí. Podle médií se jednalo o zhruba pět milionů liber (135 milionů korun) a politik zaplatil i pokutu. Zahawi tvrdí, že nesprávné daňové přiznání podal neúmyslně. V dopise, který zaslal Zahawimu, premiér tvrdí, že je jasné, že chování předsedy Konzervativní strany představuje "vážné porušení ministerského kodexu".



Gautam Adani publikoval 413stránkové vyvrácení obvinění z údajného rozsáhlého nekalého jednání společnosti, ve snaze uklidnit investory uprostřed prodeje akcií za 2,5 miliardy dolarů a zastavit odmazání více než 71 miliard dolarů z tržní hodnoty jeho skupiny. Adani Group v nedělním prohlášení uvedla, že přibližně 65 z 88 otázek vznesených Hindenburg Research již bylo řešeno a chování americké firmy nazvala „ničím menším než vypočítaným podvodem s cennými papíry podle platných zákonů“. Opakovala také pohrůžku soudním řízením. Hindenburg řekl, že tato odpověď ignorovala jeho klíčová obvinění.



Odvětví paměťových čipů zažívá jednu z nejhorších katastrof vůbec. Na skladech je přebytek zásob, zákazníci snižují objednávky a ceny produktů klesají. Bezprecedentní krize nejen že vymaže hotovost lídrů v oboru, jako jsou SK Hynix a Technology, ale také destabilizuje jejich dodavatele, poškodí asijské ekonomiky, které se spoléhají na export těchto technologií, a nutí pár zbývajících hráčů v oblasti paměťových polovodičů, aby vytvořili aliance nebo dokonce uvažovali o fúzích.



Čínský akciový benchmark vstoupil na býčí trh po týdenní přestávce po oslavách lunárního nového roku díky oživení spotřeby sílícímu optimismus, že se ekonomický výhled zlepšuje. Index CSI 300 v pondělí na začátku obchodování vyskočil až o 2,1 %, čímž se narostl z říjnového minima o více než 20 %. Cestující během prázdnin zaplavili malebné čínské destinace, tržby v pokladnách vzrostly a rezervace hotelů, penzionů a turistických míst přesáhly období srovnatelné s rokem 2019.



Bitcoin by si mohl zapsat nejlepší leden od roku 2013 díky sázkám, že krize v kryptosektoru ustupují. Tato největší kryptoměna od přelomu roku vzrostla o více než 40 %, ukazují čísla CoinGecko.