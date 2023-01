"Češi si zaslouží republiku pohody". Vítězství o 960 tisíc hlasů a osobní gratulace Čaputové

V pořadí 4. prezidentem ČR se po Miloši Zemanovi stane generál ve výslužbě Petr Pavel (61). Ve finále prezidentské volby porazil silou 58,32 procenta hlasů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Pro Pavla hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc více než pro Babiše. Pavel vyhrál ve většině krajů a v zahraničí, Babiš uspěl v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Šéf ANO volební porážku uznal a Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech občanů a bojoval za české zájmy. Pavel je připraven naslouchat opozici a zvažovat její argumenty, pokud budou sloužit k řešení a nebudou jen negací vládních návrhů.

K volbám za pátek a sobotu přišlo 70,25 procenta lidí, což je nejvíce v přímých prezidentských volbách, rekordní účast přitom byla už v prvním kole před dvěma týdny. V roce 2013 rozhodovalo ve finále volby hlavy státu 59,1 procenta voličů a před pěti lety 66,6 procenta. Historicky je současná volební účast třetí nejvyšší po volbách do Sněmovny 1996 a 1998.

Volební finále online: Prezidentem Petr Pavel, počtem hlasů překonává Zemana



Velký zájem o volby byl letos i v zahraničí. Rekordní počet českých voličů odevzdal hlasy například v Bruselu nebo v Německu. Celkově činila volební účast v cizině 80,3 procenta, novou hlavu ČR volilo téměř 23.000 Čechů, z toho 95,2 procenta hlasů dostal Pavel.

Zemanovi skončí druhé volební období 8. března. Nově zvolený prezident by měl skládat prezidentský slib podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) 9. března na Pražském hradě. Po složení slibu bude mít vedle pravomocí hlavy státu také například nárok na plat a prezidentskou imunitu. Pavel dnes uvedl, že při předávání prezidentského úřadu chce udělat hloubkový audit prezidentské kanceláře a nechat vyšetřit podezření, která se případně objeví.

"Češi si zaslouží republiku pohody"

Češi si podle nově zvoleného prezidenta Petra Pavla zaslouží zemi, která se nebude vyznačovat blbou náladou, ale bude republikou pohody. Pavel ve svém volebním štábu řekl, že vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Na Pražském hradě chce všechny přesvědčit k návratu k nim. Poděkoval všem voličům včetně těch, kteří podpořili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Doplnil, že v této zemi nevidí poražené voliče. Od pondělí se chce Pavel scházet s nejvyššími ústavními činiteli a dohodnout se s nimi na formě spolupráce. Ve funkci je připraven naslouchat opozici a zvažovat její argumenty, pokud budou sloužit k řešení problémů, řekl. Při přebírání úřadu hodlá udělat hloubkový audit fungování prezidentské kanceláře.



Češi musí podle Pavla řešit problémy jako jedno společenství, i když je rozdělila právě skončená prezidentská kampaň, několik souběžných krizí, ale také politika, která se podle něj v poslední době vyznačuje konfrontací, vzájemným osočováním a hledáním důvodů, proč něco nejde. Místo toho chce v budoucnu hledat společná řešení.



Pavel ve svém prvním projevu po sečtení hlasů poděkoval všem, kdo přišli k volbám. "Všem, kteří mě volili, ale i těm, kdo mě nevolili. Přišli k volbám a dali jasně najevo, že ctí demokracii," uvedl. Rozumí tomu, že mnozí se budou cítit zklamaní, že jejich favorit nevyhrál. "V této zemi nevidím vítězné a poražené voliče," řekl.





VYSTOUPENÍ K VÝSLEDKŮM PREZIDENTSKÉ VOLBY https://t.co/EoMLVMaMjS

— Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023

Ve volbě podle něj vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora, které sdílí naprostá většina lidí. "Máme jiný názor na spoustu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu naučit komunikovat," zdůraznil. Nechce zdůrazňovat rozdíly a příkopy, ale věci, které mají Češi společné. "Je to nejen jazyk, krásná země a historie, ale i společná budoucnost a problémy," uvedl.



Potíže musí Češi řešit jako jedno společenství, zdůraznil. "Společenství je bohužel teď trochu zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní, souběhem krizí, kterými jsme si prošli, ale i stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval - politika konfrontace, vzájemného osočování, hledání důvodů, proč něco nejde," řekl.



Své zvolení považuje za první krok ke změně, je ale potřeba příspěvek všech občanů, aby se ji podařilo dotáhnout do konce. Přinese to výrazně lepší kvalitu života v této zemi, míní. "Měli bychom si přát Českou republiku, která se nebude vyznačovat blbou náladou. Zasloužíme si Českou republiku, která bude republikou pohody. Já myslím, že na to máme a že to dokážeme," konstatoval.



Pavel na pódiu poděkoval jmenovitě řadě lidí ze svého týmu a podporovatelům. Po úvodním projevu zazněla státní hymna v podání zpěváka Ondřeje Rumla. Následně dostali příležitost k dotazům novináři.



Pavel potvrdil, že se dnes odpoledne seje s premiérem Petrem Fialou (ODS). Schůzky s dalšími ústavními činiteli plánuje v příštím týdnu. V dalších dnech také hodlá připravovat program pro první týdny v prezidentské funkci.



Zvolený prezident také zopakoval, že nebyl vládním kandidátem a pokud nebude s vládou souhlasit, dá to hlasitě najevo. Je připraven i naslouchat opozici, pokud bude přicházet s argumenty pro řešení problémů a její návrhy nebudou pouze negací vlády.



Při přebírání prezidentské kampaně chce Pavel nechat udělat hloubkový audit prezidentské kanceláře. "Prezidentovo okolí bylo jedním z důvodů ztráty důvěryhodnosti celého úřadu," řekl o spolupracovnících svého předchůdce Miloše Zemana. Pokud by se při auditu objevila nějaká podezření, nechá je Pavel důkladně prošetřit. Chce, aby jeho kancelář byla profesionální, transparentní a důvěryhodná.

Motivací kandidovat i představa Babiše na Hradě

Ke kandidatuře na nejvyšší ústavní funkci Pavla motivovaly debaty o možném prezidentském angažmá předsedy ANO. "Nebýt toho, že by Andrej Babiš byl tak favorizovaným kandidátem, tak bych zřejmě asi ani neměl motivaci kandidovat," řekl Pavel večer v České televizi. Uvedl rovněž, že po vítězství zatím nemluvil ani s Babišem, ani se současným prezidentem Zemanem.

Vůči Zemanovi se Pavel slovy vymezil, podle něj při jeho dvou funkčních obdobích současné hlavy státu utrpěla vážnost prezidentského úřadu. Zároveň ale na končícím prezidentovi ocenil jeho zájem o armádu, podporu armádních rozpočtů i zahraničních misí.

Prezidenta Miloše Zemana výsledek prezidentských voleb překvapil. Čekal, že generál ve výslužbě Petr Pavel možná vyhraje nad předsedou ANO Andrejem Babišem, nepředpokládal ale tak výrazné vítězství, řekl dnes na Frekvenci 1. Podle Zemana ale nelze Babiše po prohře odepisovat. Připomněl, že se sám po prvním neúspěchu v prezidentské volbě vrátil.

Nově zvolený prezident hodlá také stejně jako Zeman navštěvovat regiony, své cesty ale chce pojmout víc civilně a víc se zaměřit na problémy občanů. Cesty by chtěl zahájit v krajích nejvíc zasažených současnými krizemi, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském. Bude chtít slyšet, jak lidé vnímají platná protikrizová opatření.

Jednání i s opozicí, moderátor debaty s vládou

Chystá se také jednat s opozicí, aby mohl být moderátorem debaty s vládou. Je přitom připraven i na jednání s předsedou opozičního ANO Babišem, které se podle něj bude lišit od střetů v kampani. Pracovní jednání očekává ve věcnější rovině.

Za nejtěžší část své cesty na Hrad označil Pavel kampaň mezi prvním a druhým kolem volby. Čelil v té době tvrdým útokům, když ho Babiš spojoval s hrozbou války. "Kampaň ve druhém kole byla vedena takovým způsobem, který mi není vlastní," uvedl Pavel. Ocenil, že se podařilo v závěrečných debatách s Babišem na Nově a v Českém rozhlase atmosféru zklidnit.

Pavlovi příznivci slavili už v průběhu sčítání výsledků a k vítězství mu gratulovali i někteří politici včetně neúspěšných prezidentských kandidátů Danuše Nerudové a Pavla Fischera. Zvolení Pavla uvítal také premiér Petr Fiala (ODS). Ocenil, že vyhrál občanský kandidát a hodnoty, které reprezentoval. Pavel podle něj získal velmi silný mandát. Viděli jsme nejodpornější kampaň v historii, uvedl Fiala na adresu Pavlova rivala Babiše. Společnost vyzval ke zklidnění situace.

Babiš: Výzva klidnit emoce i famózní výsledek

Babiš vyzval své podporovatele, aby akceptovali jeho prohru, a požádal Pavla, aby vyzval své voliče k uklidnění emocí. Na tiskové konferenci ve štábu na pražském Chodově popřál vítězi voleb, aby byl prezidentem všech občanů, vnímal jejich problémy a bojoval za české zájmy.

Babiš soudí, že přes prohru o téměř milion hlasů dosáhl famózního výsledku. Odmítl, že by dělal negativní kampaň, která ale byla v určitých fázích vyhrocená. Babiš také uvedl, že získal víc hlasů než strany pětikoalice v posledních sněmovních volbách. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová míní, že hnutí se bude snažit přetavit výsledek v úspěch v příštích parlamentních volbách.

Podle politologa Miroslava Mareše ale Babiš ve volbách ztratil image nezpochybnitelného vůdce. Také si myslí, že volby byly hlasováním o zachování takového systému, který by Česko netáhl do "orbánovských vod". Všichni politologové, které ČTK oslovila, se pak shodli na tom, že druhé kolo bylo referendem o Babišovi. Vysoká volební účast pak podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu svědčí o tom, že volby považovala spousta lidí za zlomové.

Čaputová ve volebním štábu Pavla

V Pavlově volebním štábu slovenská prezidentka Čaputová vyjádřila radost nad tím, že v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty. Jeho vítězství označila za vítězství naděje, že slušnost a pravdomluvnost není slabostí, ale silou, která může vést k vítězství, a to dokonce i v politice.

"Myslím si, že na světě nejsou dva národy tak blízké jako Češi a Slováci. Právě tato lidská blízkost je důvodem, proč se spolu těšíme při každé velké chvíli. A volba prezidenta a hlavy státu nesporně takovou velkou chvílí je," řekla Čaputová. "Já osobně mám mimořádnou radost, že v našem regionu a v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty a jejíž síla pramení z klidu," poznamenala.

Celé České republice popřála, aby se nikdo necítil jako poražený a aby dnešek lidé brali jako nový začátek a jako příležitost pro spolupráci. Dodala, že se velmi těší na spolupráci.

Těším se na spolupráci @general_pavel! / Looking forward to our cooperation! pic.twitter.com/O8nHsYkGm9

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková ČTK řekla, že osobní blahopřání v jeho štábu nabídla Pavlovu týmu sama Čaputová. "S radostí jsme přijali," poznamenala. Pavel už dříve řekl, že bude chtít jet na první zahraniční cestu na Slovensko. Cestu by chtěl spojit také s návštěvou Ukrajiny, kam by rád jel právě s Čaputovou.

Heger napsal, že gratuluje novému českému prezidentovi, na sociální síti také zveřejnil fotografii Pavla s chotí.

"Nejvyššího státního postu v Česku se ujímá osobnost, která díky svým bohatým zkušenostem velmi dobře chápe význam partnerství a spojenectví. Osobnost, která ví, jak důležité je společně komunikovat a hledat řešení, ale rovněž rozumí rizikům a hrozbám, kterým dnes společně čelíme," uvedl Káčer, který byl do nedávna slovenským velvyslancem v České republice.

Prezidentce Čaputové v její úspěšné kampani před přímou volbou slovenské hlavy státu v roce 2019 pomáhali mimo jiné také konzultanti Michal Repa a Martin Burgr, které nyní angažoval také Pavlův tým.

Šéfka EK ocenila Pavlovy zkušenosti, gratulovali prezidenti Německa, Polska i Francie

Pavlovi ke zvolení blahopřáli zahraniční státníci a politici. Gratulace přišly ze sousedních států i z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny nebo Lotyšska. Ke gratulantům se přidal i francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého před druhým kolem navštívil Babiš. "Naše země spojují společné, hluboce evropské hodnoty, a také podpora Ukrajiny. V Paříži jste vítán!", napsal na twitteru.

Polský prezident Andrzej Duda Pavlovi poblahopřál k vítězství a pozval ho do Varšavy. Pavlovi poblahopřál i polský premiér Mateusz Morawiecki, který zároveň vyzdvihl význam polsko-českého partnerství pro regionální bezpečnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v blahopřání Pavlovi na twitteru uvedla, že jeho "drahocenné zkušenosti v bezpečnosti, obraně a mezinárodních vztazích budou důležité pro zachování a posilování evropské jednoty v podpoře Ukrajiny". Také místopředsedkyně Evropské unie Věra Jourová věří, že Pavel bude Česko spojovat a důstojně reprezentovat v Evropě i ve světě.