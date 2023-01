Tradingová ponaučení z roku 2022: Investování je často kontraintuitivní

Minulý rok byl ve znamení největšího ročního poklesu od roku 2008 a po většinu roku mi tržní situace dávala za pravdu, že pro tradování jde o nejtěžší trh od roku 2011. Všechny investory obvykle zajímá jen pohled vpřed, výhled na dnešní den, na zítřek, na tento týden nebo na měsíc. Ale zastavit se a podívat se zpět, zanalyzovat své obchody (ať už chybné nebo správné) a zamyslet se nad svým obecným přístupem, investiční strategií, disciplínou nebo money managementem, může mít daleko pozitivnější efekt na váš PnL (Profit and Loss – výsledovka). Proto jsem si připravil sérii několika článků, které se budou zabývat reálnými tržními situacemi a reálnými obchody, které demonstrují, jak náročné někdy může být reálné rozhodování na burze, a jak situace, která je zpětně jasně čitelná, je v reálném čase vždy zahalena nejistotou. V rámci mých webinářů o tradingu jsme si řekli hodně teorie, mnoho konvenčního moudra od skutečných mistrů tradingu, avšak znalost pouček a pravidel ještě obvykle neznamená jejich systematické dodržování v praxi. A to je přesně to, proč je trading tak složitý.



Přechozí části seriálu:



Tradingová ponaučení z roku 2022: Trh má vždycky pravdu



Tradingová ponaučení z roku 2022: Dodržujte předem stanovenou strategii



Tradingová ponaučení z roku 2022: Nechytej padající nůž



Tradingová ponaučení z roku 2022: Trpělivost se vyplácí

Tradingová ponaučení z roku 2022: Obchod s Alibabou

V minulém díle jsme si rozebrali neúspěšný obchod s Alibabou, tak jsem si na dnešek připravil hned dva obchody, které se vydařily. Proč jsem si připravil místo jednoho hned dva obchody? Protože jsem u nich použil úplně stejnou strategii a vyžadovaly úplně stejné nastavení mysli. Jedná se o kontraintuitivní momentové obchodování, kdy se snažím chytat vítězů a „naskakovat do rozjíždějícího se vlaku“. U obou obchodů by asi většina z vás ohrnula nos s tím, že cena už utekla a na nakupování je již pozdě. Přitom se jednalo o jedny z nejpovedenějších obchodů v minulém roce.



První obchod se týkal akcií společnosti Natera, u kterých se během pěti měsíců vytvořila pěkná trojúhelníková formace, kde cena začínala prorážet na horní straně. Kolem 45 přesně na průrazu jsem nakupoval s těsným stop lossem na 42,5 USD.









Takto těsný stop loss jsem málem hned následující den olitoval, když se pokles ceny zastavil až na 43,35. Poté zhruba týden cena oscilovala kolem rezistence 45 USD, ale po jejím proražení jsme se za dva týdny dostali až na 57 USD. Nastal čas řešit prodej. Na prodej jsem použil moje oblíbené Fibonacciho rozdělení, které bralo v úvahu minimum poslední klesající vlny a maximum poslední růstové vlny. 61,8 % rozdělení představovalo cenu 56,2 USD. V jednu chvíli to vypadalo, že cena prolítne i tímto Fibonacci bodem, a zastaví se až na dalším cíli 63,2 USD (76,4 % Fibonacci). Když se však cena na 61,8 % Fibo zastavila, nastavil jsem těsný stop profit zhruba dolar pod aktuálních 56 USD. Těsně pod 55 USD byla pozice uzavřena, když maximum této růstové vlny bylo 57 USD.







Další povedený obchod přinesly akcie Plug, kde jsem trpělivě čekal na proražení úrovně 20 USD. Když k tomu došlo, byl ten průraz až nečekaně prudký, a cena rovnou poskočila na 22 USD. Nechtěl jsem se unáhlit, a tak jsem čekal na další den, zda ten optimismus nevyšumí, a cena se rychle nevrátí k 20, kde jsem původně chtěl nakupovat. Když však cena následující den otevřela kolem 22, tak jsem neváhal a nakoupil za 22 USD.

Kdo z vás by v tuto chvíli nakupoval? Vypadá to jako čiré šílenství. Akcie se mají přece nakupovat, když jsou „ve slevě“, když klesají a jsou levné se stejnou logikou, jako když jdete nakupovat do supermarketu, nebo tomu tak není? Tato logika může mít opodstatnění u hodnotových investic, kdy hledáte podhodnocené akcie a jste připraveni si počkat několik let, než se situace zase zlepší. V tradingu ale nechcete trčet rok nebo více v jedné zamrzlé pozici. Takový přístup vás jednoduše neuživí. Chcete být tam, kde je akce, a s tou se svézt. A když party končí, tak ten obchod odstřelíte nemilosrdně a bez emocí, a přesunete se k jiné zajímavější situaci.







Podívejme se, jak se tento obchod dále vyvinul. Stop loss jsem nastavil těsně pod 20 USD, ale akcie Plug vystřelily jako raketa a už se neohlížely zpět. Můj první cil byl 25 USD, kterého akcie dosáhly za 4 dny. Proto jsem se rozhodl ještě vydržet a počkat si, co tento rozjetý vlak ještě dokáže. Poslední vrchol indikoval silnou rezistenci v rozmezí 30 – 31 USD, což byl můj další cíl. Tato rezistence skutečně zafungovala a při naražení na 30 USD následoval volný pád na 25,5 USD. Posunul jsem tedy stop loss na můj nákup na 22 USD, protože ctím zásadu, že z hezkého ziskového obchodu by se nikdy neměl stát obchod ztrátový. Když došlo během pár dní opět k návratu nad 30 USD, už jsem neváhal, a nastavil stop profit zhruba dolar pod 30 USD. Za chvíli byla pozice automaticky uzavřena s přibližně 32% ziskem.







Zde je důležité dodat, že u akcií Plug se v následujících týdnech žádný nákupní signál neobjevil, a tak mě ani nenapadlo se do tohoto titulu vracet. Pro někoho by mohl být atraktivní návrat do akcií třeba za 25 USD, když se vám podařilo prodat za 30. Ale opět připomínám, že nakupování za „supermarketové slevy“ jednoduše na akciovém trhu nefunguje. O tom už ale toho bylo řečeno dost.

Dnes jsem se chtěl zaměřit především na situace, kdy se cena nadechuje k růstu a chystá se ke skoku. Když trh vydá signál, musí být trader připravený zmáčknout spoušť a nevyčkávat na nějaké vylepšení vstupní pozice. To, že se nám někdy zdá něco již drahé, je vždy subjektivní, a je to tvořeno vašimi předsudky, kterých máme všichni plnou hlavu. Úkolem tradera je brát za reálné to, co je ve skutečnosti tzn. nežít v minulosti ani budoucnosti, ale v přítomném okamžiku. S tím souvisí i potřeba úspěšně odolávat svým zkreslením a předsudkům, které vás nutí uvažovat konvenčně.