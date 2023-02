Fed dnes pravděpodobně zvýší sazby o čtvrt procentního bodu a futures se zelenají

Fed dnes pravděpodobně zvýší úrokové sazby o 25 bps. Obchodníci na trzích se snaží nasazovat nějakou formu umělé inteligence nebo strojového učení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes představí plán podpory evropských firem a řada zaměstnanců ve Velké Británii bude dnes nucena pracovat z domova, protože rozsáhlé stávky ochromují železniční síť i školy. Futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.



Představitelé Fedu se zdají být připraveni opět zmírnit navyšování úrokových sazeb, přičemž předseda Jerome Powell nevylučuje ještě další zvyšování a brání se sázkám na to, že koncem tohoto roku bude sazby naopak snižovat. Všeobecně se očekává, že Fed na závěr svého středečního dvoudenního zasedání zvýší sazby o 25 bazických bodů, čímž se jeho benchmark dostane na cílové rozpětí 4,5 % až 4,75 %. Tento krok by byl pro úředníky dalším zpomalením utahování, když v prosinci zvýšili sazby o 50 bazických bodů po předchozích čtyřech zvýšeních o 75 bazických bodů v loňském roce.



Více než polovina respondentů v průzkumu Chase mezi 835 institucionálními a profesionálními obchodníky uvedla, že umělá inteligence a strojové učení budou mít největší vliv na obchodování v příštích třech letech. To je o čtvrtinu více než v roce 2022. Podle studie Bloomberg Intelligence z roku 2022 US Institutional Equity Trading se mnoho správců aktiv snaží nějakou formu AI integrovat do svých systémů a algoritmů. Přesto většina považovala AI spíše za „trendy vznikající technologii“.



Plán podpory evropských firem čelících dopadům ruské agrese na Ukrajině a chystaným masivním americkým subvencím představí dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní činitelé naznačují, že půjde spíše o zjednodušení některých administrativních pravidel než o návrh přímé finanční podpory, na kterou nemají členské země jednotný pohled.



Credit Suisse plánuje přesunout podnikání v oblasti správy aktiv, které pomáhá společnostem zabývajícími se odkupy získat finanční prostředky, do své odštěpené divize First Boston. O přesunu Private Funds Group do First Boston koncem tohoto roku probíhají interní diskuse, uvedli lidé, kteří o této záležitosti ví.



Británie a Evropská unie uzavřely celní dohodu, která by mohla otevřít cestu k ukončení sporů ohledně Severního Irska po odchodu Británie z Evropské unie (EU). EU kromě toho, že přijala plán, který by zamezil nutnosti rutinních kontrol výrobků směřujících do Severní Irska, také souhlasila, že Evropský soudní dvůr by mohl rozhodovat o otázkách severního Irska pouze v případě, že mu případ postoupí severoirské soudy. Informoval o tom web deníku The Times s odvoláním na informované zdroje.



Řada zaměstnanců ve Velké Británii bude dnes nucena pracovat z domova, protože rozsáhlé protestní akce vedou k uzavírání škol a ochromují britskou železniční síť. Až 475 000 členů odborů je ve stávce a požaduje zvýšení mezd, které by přispělo k boji s krizí životních nákladů. Mnohým se loni zvýšily platy o méně než 5 %, i když inflace přesáhla 10 %. Očekává se, že den koordinované protestní akce bude v Británii nejtvrdším dnem stávek za více než deset let.