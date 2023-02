Rozbřesk: Fed večer přihodí dalších pětadvacet; Powell si zahraje na jestřába

Americká centrální banka dnes opět zvedne oficiální úrokové sazby. Velmi pravděpodobně to tentokrát bude “jen” o tradičních 25 bazických bodů, čímž Fed posune svoje sazby do pásma 4,5-4,75 %.



Ačkoliv se objevují hlasy, že stále přehřátý trh práce a velmi uvolněné finanční podmínky by si zasloužily agresivnější navýšení úroků, tak považujeme za krajně nepravděpodobné, že by se Fed odhodlal poslat trhům velké překvapení v podobě vyššího než očekávaného zvýšení oficiálních úroků. Pro opatrnější přístup Fedu hovoří řada dat - počínaje nižšími inflačními očekáváními a konče včera zveřejněnými údaji za pracovní náklady. Ty sice v posledním kvartále 2022 rychle vzrostly, avšak již pomalejším tempem než ve čtvrtletí třetím. To může být pro vedení Fedu relativně uspokojivá zpráva, a to přesto, že meziroční růst pracovních nákladů (v amerických podmínkách) na úrovni 5 % nedává naději na to, že by mělo dojít k zásadnímu zpomalení inflace v sektoru služeb (směrem k dvouprocentnímu cíli).



A tak vzhledem k tomu, že Fed tentokrát nezveřejní novou kvartální prognózu, bude kromě samotného rozhodnutí o sazbách velmi bedlivě sledováno vystoupení šéfa Fedu J. Powella na tiskové konferenci po zasedání (FOMC). Dá se očekávat, že Powell se bude snažit skrze jestřábí rétoriku opět utáhnout uvolněné finanční podmínky. Šéf Fedu přitom může snadno vyslat jestřábí signál tak, že odkáže na výhled úrokových sazeb v prosincové prognóze, kterou může označit za stále vysoce relevantní. Připomeňme, že prosincový konsensuální výhled amerických centrálních bankéřů počítal s tím, že oficiální sazby vyšplhají až do pásma 5,25-5,50 % a setrvají zde do konce roku. Otázkou pak je, zdali taková verbální intervence může mít byť i krátkodobý dopad na dolarovou výnosovou křivku. Spíše počítejme s tím, že (dluhopisový) trh se nechá Powellovými jestřábími výroky ovlivnit jen v řádu hodin, přičemž výraznější dopad se teprve projeví v kombinaci s makročísly, která dorazí ve zbytku tohoto týdne.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera svezla na poklesu globální averze k riziku a vrátila se k 23,80 EUR/CZK. Dnes bude korunový trh opět zajímat především vývoj v zahraničí – jednak výsledek lednové inflace v eurozóně, kde hrozí další negativní překvapení, a jednak zasedání amerického Fedu. Pokud se J. Powellovi podaří jestřábí rétorikou adekvátně utáhnout finanční podmínky, pak se mohou pod tlak dostal riziková aktiva, včetně české měny.



Eurodolar

Nečekaný růst eurozóny a pomalejší růst pracovních nákladů přispěly k tomu, že eurodolaru se včera podařilo smazat část pondělních ztrát.

Dnešnímu dni sice bude vévodit večerní zasedání Fedu (viz úvodník), ale ještě předtím bude trh konfrontován se sérií důležitých dat (další inflační data z EMU, ISM v průmyslu, nově otevřené pracovní pozice v USA).



Akcie

Největší americký ropný producent Exxon Mobil hospodařil ve 4Q se ziskem 3,4 USD/akcii, čímž předčil analytický konsensus o 10 centů. Akcie Exxon reagovaly na dobré zprávy zhruba 2% růstem. Automobilka General Motors příjemně překvapila nejen výsledky za 4Q, ale i pozitivním výhledem na tento rok, kdy vedení GM očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 6-7 USD proti konsensu 5,7 USD. Investory McDonald´s zklamaly marže a letošní výhled pro tyto marže, když vedení McDonald´s očekává marže kolem 45 % (konsensus činil 46,5 %). Výrobce těžební techniky Caterpillar nepotěšil své akcionáře varováním před slabou poptávkou z Číny a nadále rychle rostoucími náklady.