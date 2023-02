Lockhart: Důležitý pro americkou monetární politiku bude březen

Dennis Lockhart, který stál v čele Federal Reserve Bank of Atlanta, se domnívá, že poslední projev Jaye Powella byl vyrovnaný, netíhnul ani k hrdličkám, ani k jestřábům. Ekonom se domnívá, že Powell vůbec poprvé hovořil o pokračující dezinflaci, zároveň dal ale najevo, že Fed ještě se zvedáním sazeb neskončil a bude bedlivě sledovat další vývoj inflace.



Bloomberg zmínil názor, podle kterého se vedení Fedu nebude až do března pouštět do výraznějších projevů, které by mohly hýbat s trhy. V březnu totiž bude zveřejněn nový ekonomický výhled a Lockhart má za to, že Powell dokázal ve svém posledním projevu přesně výše uvedené – nezahýbal trhy a zároveň sdělil vše potřebné.



Podle ekonoma se Fed dostal nejdříve do fáze, kdy zvedal sazby k jejich neutrální úrovni. Pak pokračoval rychle do restrikce a nyní nastala další fáze, kdy už bude postupovat od jednoho zasedání FOMC k druhému a bude pečlivě hodnotit aktuální vývoj. Podle Lockharta přitom bude muset Fed sazby ještě více posunout k restrikci a důležitý bude zmíněný březen. Tehdy se totiž bude rozhodovat, zda se zvedáním pokračovat, či přestat a nakonec se posunout ke snižování sazeb.

Lockhart si všiml Powellových poznámek o tom, že finanční trhy a Fed mají jiné cíle. A že vývoj finančních podmínek dnes není v souladu s tím, kam Fed míří svou politikou. Zvedání sazeb totiž doprovází uvolňování finančních podmínek dané i růstem cen dluhopisů a akcií. V ideálním světě by podle ekonoma šly finanční podmínky směrem odpovídajícím tomu, čeho chce dosáhnout Fed. Tak tomu není a Fed to nemůže stoprocentně ovlivnit, i když může v této souvislosti cítit frustraci.



Finanční podmínky jsou podle ekonoma pro Fed hodně důležité, protože jeho politika ovlivňuje zejména krátkodobé sazby. Čím dlouhodobější sazby jsou, o to více jsou ovlivněny trhy a zároveň o to více ovlivňují reálnou ekonomiku. Mimo jiné se totiž promítají do sazeb hypotéčních úvěrů či úvěrů spotřebních a firemních. „Na těchto sazbách záleží, ty budou ovlivňovat poptávku v ekonomice,“ uzavřel ekonom.



Zdroj: Bloomberg