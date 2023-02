Trhy pracují proti Fedu a Nomura čeká návrat ke starému (ne)normálu

Po velkou část roku dělaly trhy v utahování finančních podmínek práci za centrální banku. Nyní pracují „proti“ ní. Podívejme se jak moc a na jedny výjimečné predikce dalšího vývoje sazeb.



Následující graf ukazuje nejen korelaci mezi amerických akciovým trhem a finančními podmínkami, ale také kauzalitu a to dokonce oboustrannou. Akciový trh je totiž sám o sobě vstupem do indexu finančních podmínek (vedle bezrizikových sazeb, rizikových spreadů a měnového kurzu). A na druhou stranu se dá docela bezpečně tvrdit, že je finančními podmínkami ovlivňován.



Nomura čeká návrat ke starému (ne)normálu" src="/Fotobank/7461e2da-b8d5-4761-866f-6205a4cad96b?width=432&height=243&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Twitter



Zhruba do roku 2021 se akciový trh a finanční podmínky chovaly hodně zrcadlově – růst akcií se pojil s uvolňováním finančních podmínek a naopak. Od konce roku 2021 dál už ona symetrie vyprchává – s ohledem na celkovou míru utažení finančních podmínek by akcie „měly být“ mnohem níže. Z aktuálního pohledu je ale zřejmě nejdůležitější, že utaženost finančních podmínek se již řadu týdnů snižuje. Jinak řečeno, sazby jdou stále nahoru, ale finanční podmínky se uvolňují – výše zmíněné faktory jako celek působí tímto směrem.



Podle výzkumu americká ekonomika dlouhodobě ztrácí citlivost na sazby, ale citlivost na finanční podmínky tu stále je znatelné. Z tohoto pohledu by tedy vývoj posledních týdnů měl snižovat pravděpodobnost recese, ale také snižovat tlak vyvíjený samotnými sazbami na pokles inflace. Jde tak v určitém smyslu o zrcadlový obraz toho, co se dělo po většinu roku 2022: Tehdy „trhy dělaly práci za Fed“, nyní jí dělají proti němu. Jinak řečeno, finanční podmínky se po většinu roku 2022 utahovaly více, než by odpovídalo samotnému pohybu klíčových sazeb Fedu. Nyní se i přes vyšší sazby uvolňují.



Trhy čekají pokles sazeb už v letošním roce, což výrazně přispívá k onomu uvolňování finančních podmínek. Například tvrdí, že k ničemu takovému nedojde. Není sám, kdo hovoří o nějaké formě „vysoko po delší dobu“. Najít konkrétní predikce, které by se kryly s těmi tržními, není zase tak snadné. Ale existují – viz následující graf od Nomury:



sazeb. Následující graf ukazuje nejen korelaci mezi amerických akciovým tr" src="/Fotobank/bb5f4816-44cd-408f-ac2f-449fc1cdabe9?width=360&height=320&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Twitter



Nomura tedy čeká, že sazby se nedostanou nad 5 % a ještě letos zamíří dolů. Očekávání pro rok 2024 jsou pak u této banky svým poklesem ještě razantnější, než je tomu u trhů. Pokud by nešlo jen o cyklický jev, šlo by do značné míry implikují návrat k režimu před rokem 2020. A ten nečeká ani Larry Summers jako jeden z hlavních zastánců teorie (předchozí) dlouhodobé stagnace.