The Guardian: Křetínský doufá ve velký zisk díky dotacím pro britské elektrárny

Český miliardář a investor Daniel Křetínský a obří švýcarská komoditní společnost Vitol doufají, že získají stovky milionů liber určené na dotace pro britské elektrárny, píše deník The Guardian. Patří k uchazečům v aukci provozovatele britské elektrizační soustavy National Grid, ve které jde o 1,5 miliardy liber (zhruba 40 miliard Kč) a jejíž výsledky se vyhlásí tento měsíc.



Každoroční aukce stanoví dotační cenu pro majitele elektráren a bateriových úložišť. Dotace jim mají umožnit pokrýt náklady na pohotovost v případě vzniku rychlé potřeby dodatečné elektřiny. Náklady jsou hrazeny ze spotřebitelských účtů.



Zisky energetického průmyslu jsou pod drobnohledem kvůli vysokým účtům pro koncové zákazníky. Společnost vyvolala pobouření poté, co minulý týden oznámila rekordní zisk. U konkurenta se očekává, že v úterý vykáže základní zisky za čtvrté čtvrtletí asi pět miliard dolarů (111 miliard Kč).



Křetínskému se v Británii přezdívá česká Sfinga pro jeho averzi k publicitě. V zemi vlastní podíly v poště Royal Mail, v anglickém fotbalovém klubu West Ham United a v řetězci supermarketů Sainsbury’s. Jeho energetická aktiva v Británii zahrnují plynové elektrárny Langage a South Humber Bank a závod na biomasu Lynemouth v Northumberlandu.



Křetínského společnost EP UK Investments se uchází o 15leté smlouvy na zajištění dodávek ze tří nově vybudovaných plynárenských jednotek v Eggborough. Zastánci projektu North Yorkshire argumentují, že existuje "naléhavá potřeba" nahradit výrobu elektřiny ztracenou kvůli vyřazení uhelných a jaderných elektráren v lokalitě. EP UK také doufá, že získá jednoleté smlouvy s Langage a South Humber Bank, píše The Guardian.



Společnost VPI vlastněná firmou Vitol, která během energetické krize vykázala rostoucí zisky, si chce zajistit 15leté smlouvy, aby mohla postavit dva nové plynové bloky v Damhead Creeku v Kentu. VPI se také uchází o jednoleté smlouvy na závody v Imminghamu v severním Lincolnshiru, Damhead Creeku v Kentu, Shorehamu u Brightonu a Rye House v Hertfordshiru.