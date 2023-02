Apple má dobrý problém a přináší významný potenciál, domnívá se analytik Jim Suva

svými posledními čtvrtletními výsledky nedosáhl na očekávání. Jim Suva ze se ale domnívá, že rozhodující vliv hrál měnový kurz a omezení produkce v Číně, které bylo odrazem vládních restrikcí. Analytik na Yahoo Finance vysvětloval, že pokud dáme tyto dva faktory stranou, je zřejmý růst počtu uživatelů služeb Applu. Ve světě jsou přitom asi 2 miliardy aktivních přístrojů od této firmy, což podle experta přináší významný potenciál.



Suva má u akcií Applu doporučení kupovat a cílovou cenu nastavil na 175 dolarů za akcii. Důvodem je i to, že pokud se výsledky firmy očistí o vliv měnového kurzu, „Apple stále roste“. A k tomu je tu zmíněná velká báze uživatelů. Pro titul podle experta hovoří i expanze v Indii, udržitelný prodejů iPhonů, očekávané zlepšení na straně příjmů ze služeb a „akcelerující cash flow“.



Na Yahoo připomněli, že přestal dávat „kvantitativní výhled“, místo toho se posunul ke komentářům „kvalitativním“. Tato změna svého času vyvolala velkou diskusi, Suva se domnívá, že šlo o správný krok. Viditelnost je totiž nyní výrazně snížena řadou faktorů a „nikdo nemá křišťálovou kouli“. Až se podmínky usadí, může nastat změna, současné nastavení komunikace Applu je v pořádku.







Následující graf ukazuje vývoj tržeb Applu a jejich rozdělení na hlavní segmenty. Patrná je cykličnost s prudkým zvýšením tržeb v posledním čtvrtletí daným zejména prodejem iPhonů. Ty celkově stále generují nejvýznamnější část obratu, s odstupem za nimi se nachází služby:



Zdroj: Yahoo Finance



Suva se domnívá, že má nyní „dobrý problém“, protože poptávka po jeho produktech je vyšší, než jakou je schopen uspokojit. K tomu zmínil „náročné ekonomické prostředí“ a při zvážení všech faktorů je podle experta už nyní dobrá doba na nákup akcií. totiž bude mimo jiné inovovat a přicházet s novými produkty, včetně ohebných telefonů v příštím roce. Druhý graf porovnává konkrétní výši tržeb z jednotlivých segmentů s odhady:



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Suva na závěr rozhovoru zmínil takzvané AR/VR brýle, které by měl uvést na trh v letošním roce. Ty podle experta nemají uplatnění jen v oblasti počítačových her, ale i ve firmách, ve vzdělávání a podobně. „Největší roli nyní ale hrají iPhony a uživatelská báze a zde dochází k růstu,“ uzavřel expert.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube