Carvana letos posiluje o více než 90 %, ale je stále „hodně složitá“

Akcie společnosti Carvana se za posledních 12 měsíců nachází asi o 90 % níže, nicméně od počátku tohoto roku si připisují přibližně 200 %. Všímají si jich na CNBC, kde o nich hovořil Brian Nagel z Oppenheimeru. Ten podle svých slov dostává od klientů řadu dotazů na tuto společnost, z fundamentálního hlediska zde přitom podle něj zatím nedošlo k žádnému většímu zlepšení.



Nagel tedy svým klientům nákup akcií Carvany nedoporučuje a hlavním důvodem je mezera mezi zdroji, které firma generuje a mezi tím, co bude potřebovat v budoucnu. Jinak řečeno, Carvana bude muset získat z vnějších zdrojů velký objem kapitálu, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Akciové trhy mohly získat větší důvěru, že se to Carvaně podaří, ale podle analytika jde stále o „hodně složitý titul“. Carvana se pohybuje na trhu s ojetými automobily, který „stále čelí výzvám“. Došlo na něm totiž k výraznému růstu cen, který podle experta nyní tlumí poptávku.

Na CNBC připomněli, že v poslední době nastal na akciovém trhu opětovný příklon k méně kvalitním akciím a společnostem. Příkladem může být Carvana, ale třeba i Peloton. Nagel u něj má cílovou cenu 20 dolarů za akcii, cena se nyní pohybuje kolem 16 dolarů a od počátku roku akcie připisuje asi 90 %. Expert k firmě uvedl, že lidé se nyní vrací do tradičních fitness center, ale přesto podle něj na trhu existuje prostor i pro Peloton. Musí to však být společnost, která bude mnohem více pozornosti věnovat svým nákladům.



Na otázku týkající se důvodů pro letošní rally na Carvaně expert odpověděl, že je těžké ji nějak vysvětlit. Svou roli může hrát prostě to, jak moc titul oslabil v minulém roce, kdy panoval velmi negativní sentiment. Spekulovalo se zejména o tom, zda Carvana vůbec přežije, nyní se riziko pádu „poněkud snížilo“ a to mohlo pomoci k prudké rally. O firmě také hovořil na Yahoo Finance ředitel Huber Research Partners Managing Douglas Arthur. Podle něj panuje vysoká korelace mezi propadem minulého roku a růstem roku letošního.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Arthur se domnívá, že bankrot Carvany je poměrně pravděpodobný, má sice nějaké zásoby hotovosti, ale ty jí podle experta nevydrží dlouho. K tomu se jí uzavírají jak akciové, tak dluhopisové trhy. Carvana se sice snaží výrazně snížit náklady, ale zároveň musí dál prodávat své produkty. Není ale přece jen nějaká hodnota v tom, že Carvana je první firma na trhu, která ve velkém prodává ojeté vozy online?



Artur podle svých slov začal pokrývat Carvanu v roce 2019 a od počátku u ní měl doporučení prodávat. Cílovou cenu ale neměl na nule právě kvůli zmíněné hodnotě. Přesněji řečeno kvůli tomu, že Carvana má hodnotu jako partner pro někoho, kdo dokáže pomoci s jejím financováním. Současné vedení firmy by se ale v takovém případě muselo vzdát části kontroly a je otázka, nakolik by k tomu bylo ochotné. „Mají hodnotu značky, spotřebitelé je znají, hodně dalších se je snaží zkopírovat,“ uznává expert.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance