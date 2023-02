Rozbřesk: Smíšené vyhlídky tuzemského průmyslu. K silnému dolaru mírně ztrácí koruna

Tuzemský průmysl zakončil minulý rok mírným 0,2% růstem (meziměsíčně), za celý rok 2022 pak přidal k dobru 1,7 %. Přestože produkce v automobilovém sektoru v prosinci mírně poklesla, v celoročním úhrnu to byl právě automotive, který držel průmysl nad vodou. Meziročně vzrostla v automobilovém sektoru výroba o téměř 12 %, byť tento výsledek je třeba poměřovat s relativně nízkou srovnávací základnou předminulého roku, kdy vrcholily problémy v globálních dodavatelských řetězcích a s tím spojený nedostatek vstupů potřebných pro výrobu.



Na druhé straně najdeme celou řadu odvětví, ve kterých v minulém roce produkce klesala. Nepřekvapivě jde zejména o energeticky náročná odvětví jako výroba kovů (-7,6 %) nebo chemický průmysl (-2,8 %), na které tvrdě dopadly vysoké ceny energií a nejistota spojená s dostupností jejich dodávek.



Vyhlídky českého průmyslu jsou na začátku roku 2023 přinejlepším smíšené. Automobilový průmysl by sice měl dále těžit z velkého množství rozpracovaných objednávek, avšak přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích budou jeho expanzi brzdit – Toyota a Škoda Auto již avizovaly omezení výroby v únoru z důvodu opětovného výpadků v dodávkách materiálů. Energeticky náročná odvětví mohou těžit z poklesu cen energií na velkoobchodních trzích (zvláště pokud mají spotové kontrakty), v mimo-evropském srovnání jsou však tyto ceny stále vysoké a budou podlamovat konkurenceschopnost tuzemských výrobců.



Lednová data z konjunkturálních průzkumů navíc ukazují, že růst v průmyslu již v největší míře nesvazuje absence materiálů, ale nedostatečná poptávka. To je ostatně v souladu s výsledky indexu PMI ve zpracovatelském sektoru, který stále implikuje průmyslovou recesi. V prvních měsících tohoto roku by proto bylo relativním úspěchem, pokud by tuzemská průmyslová výroba alespoň stagnovala. Ve zbytku roku pak nicméně může přijít i pozitivní překvapení v souvislosti s lepším výkonem evropské ekonomiky, zprostředkovaně i díky otevření čínské ekonomiky působící nejen skrze vyšší agregátní poptávku, ale také skrze nižší napětí v dodavatelských řetězcích.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejší seance ztrácela a posunula se nad hranici 23,80 EUR/CZK. Tuzemské měně se podobně jako ostatním středoevropským měnám nezamlouvá posilující dolar, který se stále veze na vlně překvapivě robustních čísel z amerického trhu práce. Domácí data naproti tomu zůstala včera bez významnější odezvy korunového trhu, ať již šlo o mírně horší výsledek průmyslové produkce nebo o něco lepší výsledek obchodní bilance.



Eurodolar

Americký dolar dál jede na vlně částečně technického optimismu, nastartovaného “neschopností” měnového páru dostat se nad 1,10 EUR/USD, a posunul se včera pod 1,08 EUR/USD. Fundamentálně dolaru pomáhají dozvuky pátečních silných payrolls a trhy vyhlížejí, zda nebudou mít odraz v sérii vystoupení amerických centrálních bankéřů v tomto týdnu.