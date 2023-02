Největší banka v eurozóně BNP zaostala ziskem za očekáváním, ale plánuje zpětný odkup akcií za 5 miliard eur

Francouzská společnost , která je největší bankou v eurozóně, v loňském roce zvýšila čistý zisk o 7,5 procenta na rekordních 10,2 miliardy eur (zhruba 243 miliard Kč). Banka v dnešní tiskové zprávě také uvedla, že v samotném čtvrtém čtvrtletí jí ale zisk o 6,7 procenta klesl a činil 2,15 miliardy eur. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě společnosti Refinitiv odhadovali v průměru na 2,37 miliardy eur. Akcie banky dnes po výsledcích rostou o 2 %.



Za poklesem čtvrtletního zisku stála zejména tvorba rezerv na úvěrové ztráty. Firma nicméně zlepšila výhled. Předpokládá nyní, že průměrný roční růst jejího čistého zisku v letech 2022 až 2025 překročí devět procent, zatímco v dosavadní prognóze jej odhadovala na sedm procent.

Společnost rovněž oznámila, že v letošním roce hodlá vynaložit pět miliard eur na odkup svých akcií. hodlá distribuovat zhruba 4 miliardy eur, které jsou výtěžkem z prodeje divize Bank of the West.



BNP Paribas podobně jako řada konkurentů v eurozóně těží ze zvyšování úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB), které podporuje příjmy komerčních bank z půjček. Minulý týden společnost dokončila prodej americké divize Bank of the West za 16,3 miliardy dolarů. Firma hodlá získané peníze vynaložit na financování zpětného odkupu svých akcií a na investice a akvizice, které by podpořily její růst, napsal agentura AFP.

K výsledkům přineseme komentář analytika Patria Finance.