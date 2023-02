Investoři vyčkávají na data o inflaci v USA, novým guvernérem BoJ se stane Ueda a futures jsou zelené

Česká spořitelna dostala od ČNB pokutu 2,7 milionu za pochybení v telefonních hovorech s nabídkou investičních služeb a v poskytování služeb pro fondy. Letos klesne inflace v ČR podle guvernéra ČNB pod 10 procent, na 2 procenta v roce následujícím. V USA již investoři napjatě očekávají data o spotřebitelské inflaci, která mají potenciál přivodit korekci na akciových trzích a novým guvernérem japonské centrální banky se stal Kazuo Uedu. Futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Česká národní banka v polovině ledna potrestala Českou spořitelnu pokutou 2,75 milionu korun za pochybení v telefonních hovorech s nabídkou investičních služeb a v poskytování služeb pro fondy. Spořitelna sankci respektuje, nedostatky odstranila, uvedl její mluvčí. Napsaly to dnes Hospodářské noviny.



Na dvě procenta se inflace dostane v příštím roce, řekl v rozhovoru pro iRozhlas guvernér národní banky Michl. „Krok číslo jedna byla stabilizace inflace, je to dílčí krok, a ten se podařil. Krok číslo dva je letos výrazně snížit inflaci, pod 10 procent. Krok číslo tři, který je nejdůležitější pro lidi, je doručení inflace v příštím roce na nízké hodnoty.“



Poprvé po dlouhé době vydávají akciové a dluhopisové trhy odlišné signály o ekonomice a budoucí politice Federálního rezervního systému. A dnešní zpráva o inflaci rozhodne, který z nich má pravdu. Dluhopisové trhy jsou opatrné. Výnosy dvouletých státních dluhopisů vyletěly za poslední dva týdny o více než 30 bazických bodů, protože obchodníci se začali obávat jestřábích zpráv Fedu. Akcie naopak reagují méně znepokojeně. Uprostřed přeceňování na dluhovém trhu se akciový index S&P 500 vyšplhal téměř o 1,5 %.



Vláda japonského premiéra Fumia Kishidy v úterý nominovala Kazuo Uedu do čela Bank of Japan, což je krok, který pravděpodobně připraví cestu pro postupné omezování stimulů centrální banky. Ueda, univerzitní profesor a bývalý člen představenstva BOJ s doktorátem z Massachusetts Institute of Technology, nahradí současného guvernéra Haruhiko Kurodu. Japonská ekonomika se během tří měsíců do prosince zotavovala pomaleji, než se očekávalo, v důsledku intenzivních spekulací o možných změnách měnové politiky.



Ministr zahraničí Antony Blinken zvažuje schůzku s Wang Yi, nejvyšším čínským diplomatem, na bezpečnostní konferenci koncem tohoto týdne. Lidé obeznámení s touto záležitostí řekli, že to bude jejich první osobní jednání od té doby, kdy čínský špionážní balón vedl k novému nárůstu napětí. Blinken odvolal cestu do Pekingu, která byla naplánována na minulý týden poté, co USA identifikovaly údajný čínský špionážní balón vznášející se nad americkým vzdušným prostorem. Nyní se Blinken a Wang sejdou na mnichovské bezpečnostní konferenci, která se bude konat od 17. února do 19. února, za předpokladu, že obě strany budou souhlasit, uvedly zdroje.



Americký prezident Joe Biden se rozhodl jmenovat místopředsedkyni Fedu Laelu Brainard svým nejvyšším ekonomickým poradcem, přičemž oznámení přijde dnes, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Prezidentův výběr Brainard, která nahradí odcházejícího ředitele NEC Briana Deese, ji staví vedle další vysoce postavené bývalé představitelky Fedu, ministryně financí Janet Yellen, do pozice klíčového hráče v hospodářské politice uprostřed pokračujícího boje s inflací a v době, kdy se Biden připravuje na pravděpodobnou kampaň za znovuzvolení.