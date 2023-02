Japonská ekonomika se ve čtvrtém čtvrtletí vymanila z recese díky návratu zahraničních turistů, který kompenzoval slabší kapitálové výdaje. Hrubý domácí produkt se v celoročním přepočtu zvýšil o 0,6 procenta po poklesu v předchozích dvou čtvrtletích. Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že třetí největší ekonomika světa vykáže růst až o dvě procenta. Za červenec až září ekonomika podle revidovaných údajů klesla o jedno procento.



Japonská ekonomika oživila mnohem méně kvůli poklesu firemních investic. Soukromá spotřeba si vzhledem k problémům s růstem životních nákladů vede celkem dobře, analytici však varují před nejistým globálním ekonomickým výhledem, který zbrzdí oživení japonské ekonomiky z následků pandemie nemoci covid-19.



Soukromá spotřeba, která tvoří více než polovinu ekonomické aktivity, vzrostla o půl procenta. Spotřebitelé více chodili do restaurací a cestovali. Vnější poptávka podpořila celkový růst o 0,3 procentního bodu. Kapitálové výdaje však klesly o půl procenta. Brzdou ekonomiky byl také pokles zásob.



Japonsko zaznamenalo nárůst počtu zahraničních návštěvníků poté, co v říjnu ukončilo jedny z nejpřísnějších hraničních kontrol na světě, jejichž cílem bylo zabránit šíření covidu-19. Příjezdy turistů se zahrnují do vývozu. Ten stoupl o 1,4 procenta, zatímco dovoz klesl o 0,4 procenta.



Ministr hospodářství Šigejuki Goto novinářům řekl, že ekonomika je na cestě k oživení, protože dopad pandemie slábne. "Rizikem je rostoucí inflace a globální zpomalení," řekl po zveřejnění údajů. "Ale chuť podniků utrácet neochladla, nejsme příliš pesimističtí ohledně výhledu," dodal.



Někteří analytici ale varují, že globální problémy by mohly zatížit ekonomiku závislou na vývozu a vykolejit křehké oživení, protože odradí výrobce od zvyšování mezd. "Vzhledem k tomu, že ostatní vyspělé ekonomiky směřují do recese, stále očekáváme, že čistý obchod stáhne v prvním pololetí do recese i Japonsko, zejména proto, že podnikové investice slábnou rychleji, než jsme očekávali," uvedl ekonom firmy Capital Economics Darren Tay.



Za celý rok ekonomika expandovala o 1,1 procenta. V roce 2021 se HDP zvýšil o 2,1 procenta, upozornila agentura Reuters.