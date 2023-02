IEA: Zisky ropného a plynárenského sektoru loni stouply na čtyři biliony USD

Souhrnné zisky globálního ropného a plynárenského průmyslu se v loňském roce vyšplhaly asi na čtyři biliony dolarů (přes 88 bilionů Kč), zatímco v posledních letech se pohybovaly v průměru kolem 1,5 bilionu dolarů za rok. Uvedl to dnes výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. K růstu cen přispěly geopolitické problémy, hlavně dopady války na Ukrajině.



Země, které jsou závislé na příjmech z prodeje ropy a plynu, by však podle Birola měly pracovat na snížení této závislosti. Poptávka po těchto surovinách se podle něj bude v dlouhodobém horizontu snižovat.



"Především země na Blízkém východě musejí diverzifikovat své ekonomiky. Podle mého názoru by (letošní klimatická konference OSN) COP28 mohla být skvělým mezníkem pro změnu osudu blízkovýchodních zemí," uvedl Birol, kterého citovala agentura Reuters.



Ropné a plynárenské společnosti v loňském roce těžily z růstu cen ropy a plynu, za kterým stál útok ruských vojsk na Ukrajinu. Britský ropný gigant například loni vydělal téměř 40 miliard dolarů, americký ExxonMobil dokonce 59 miliard dolarů, což představuje rekordní zisk pro celý západní ropný průmysl.