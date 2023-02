Není čas na euforii, inflace sama neklesne, varuje ekonom Summers

Podle Bloombergu nyní na trzích panuje názor, že americká ekonomika neprojde ani tvrdým, ani hladkým přistáním, a bude naopak stále růst. Ekonom Larry Summers k tomu dodal, že americká centrální banka si je podle něj dobře vědoma nejistoty, která další vývoj obestírá. A trhy neberou vývoj inflace dostatečně vážně. Ta sice klesá, ale stále se drží na úrovních, které by byly ještě před dvěma roky nemyslitelné.



Summers tedy míní, že je třeba dále tlačit na snížení inflace. I proto, že některé faktory, které mohly minulý rok pomáhat jejímu slábnutí, nyní obrací. Příkladem mohou být ceny ojetých vozů, jejichž vývoj ukazuje následující graf:



Zdroj: Bloomberg, Youtube



Summers také poukázal na vývoj finančních podmínek v americkém hospodářství. Ty jsou totiž nyní „podle některých měřítek uvolněnější, než když Fed začal s utahováním.“ Tyto indikátory jsou sice podle ekonoma „pravděpodobně zavádějící“, ale on odhaduje uvolněnost finančních podmínek, která je nyní podobná jako v létě minulého roku. A to v době, kdy je stále rekordní množství volných pracovních pozic relativně k počtu nezaměstnaných.

Tento obrázek podle Summerse ukazuje, že americká ekonomika ještě není na trajektorii k úplnému poklesu inflace v cíli a „není to už jen o jednom, dvojím či trojím zvýšení sazeb, ale o něčem fundamentálnějším.“ „Není čas na euforii,“ dodal ekonom. Na dotaz týkající se japonské monetární politiky a nového guvernéra BoJ Summers uvedl, že Kazuo Ueda je „japonský Ben Bernanke“. Bývalému šéfu Fedu je totiž podobný tím, kde se vzdělával a svým celkovým akademickým zázemím. Ueda ale také podle Summerse dokáže být rozhodný.



Summers míní, že Japonsko nedokáže dlouhodobě udržet svou monetární politiku založenou na kontrole výnosů po celé délce výnosové křivky. Ekonom podle svých slov zná odcházejícího guvernéra Kurodu více než třicet let, považuje si jeho znalosti a schopnosti. „Jelikož znám Uedu, věřím, že bude schopen nastavit ten správný kurz do budoucna,“ uzavřel Summers.



Zdroj: Bloomberg