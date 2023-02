Skutečným testem trhů s plynem bude příští rok, varuje šéf Mezinárodní agentury pro energii

Situace na trzích s plynem je v současnosti příznivější, než mnozí předpokládali. Skutečným testem však pravděpodobně bude příští zima. Uvedl to včera šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v tiskové zprávě z konference o trzích s plynem a bezpečnosti dodávek, na které ministři ze zhruba 40 států jednali o řešení energetické krize způsobené válkou na Ukrajině.



Ministři podle IEA na virtuálním setkání diskutovali "o dodatečných způsobech, jak solidárně spolupracovat při omezování dopadů neoprávněné ruské invaze na Ukrajinu, zejména energetické krize v Evropě". "Konkrétní kroky, na kterých jsme se dnes dohodli, i solidarita, kterou jsme demonstrovali, mne naplňuje rostoucí důvěrou, že budeme připraveni čelit příští vlně této krize," uvedl včera Birol.



Ministři se na konferenci mimo jiné shodli na potřebě koordinovaných kroků k minimalizaci rizik spojených se snahou Ruska využívat energii jako zbraň k politickému nátlaku, která podle nich vedla k výraznému růstu ceny plynu. Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8300 Kč) za megawatthodinu (MWh). Od té doby však výrazně klesla a v poslední době se pohybuje v rozmezí mezi 50 a 60 eury za MWh.



"Ruská invaze na Ukrajinu zahájila to, co IEA označila za první globální energetickou krizi," uvedl kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson, který včerejší schůzce předsedal. Schůzky se kromě zástupců členských zemí IEA, mezi které patří rovněž Česká republika a Slovensko, zúčastnili také činitelé z Evropské komise a z několika nečlenských zemí, například Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Slovinska.