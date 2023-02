Premiér Fiala: Vláda rozhodne restrukturalizaci energetického sektoru letos, jsme připraveni zvýšit kontrolu státu

Vládní kabinet pod vedením premiéra Petra Fialy je připraven v průběhu letošního roku rozhodnout o „restrukturalizaci energetického sektoru“ a ke zvýšení kontroly státu. Premiér to bez dalších podrobností uvedl dle agentury Reuters.



Vláda rozhodne o plánu na rozsáhlejší kontrolu státu nad výrobou elektřiny někdy v průběhu letošního roku, řekl dle Reuters Fiala, aniž by doplnil další detaily.



Hlavním tématem v tomto směru jsou cesty, jak restrukturalizovat stávající 70% podíl v energetice směrem dosažení plné kontroly státu nad konkrétními částmi výroby elektřiny. Důvodem k tomu jsou snazší podmínky pro investici do nových jaderných zdrojů energie, které se neobejdou bez státního financování.

Na konci ledna jsme upozornili na materiál, který putoval na Legislativní radu vlády a který obsahuje pravidlo, podle kterého má na klíčové změny stačit 85 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, přičemž valná hromada je při takovém rozhodování schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. Toto pravidlo se jeví šito na míru situaci kolem ČEZ a rada úpravu nedoporučila k přijetí.

Následně se v uplynulých dnes objevily informace, podle kterých ministerstvo spravedlnosti návrh upravuje. Spor se týká novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

(Ilustrační foto: JE Temelín)