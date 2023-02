Válka na Ukrajině loni stála světovou ekonomiku přes 1,6 bilionu dolarů

Válka na Ukrajině v loňském roce stála světovou ekonomiku více než 1,6 bilionu dolarů (35,6 bilionu Kč). Informoval o tom dnes list Rheinische Post s odvoláním na studii německého hospodářského institutu IW. Válka na Ukrajině vedla k výraznému růstu cen energie a potravin i k výpadkům v dodavatelských řetězcích.



"Podle odhadu IW byl výkon světové ekonomiky v loňském roce o výrazně více než 1600 miliard dolarů nižší, než by činil bez ruské invaze na Ukrajinu," cituje list autora studie Michalea Grömlinga. V letošním roce by podle studie mohla válka na Ukrajině snížit výkon světové ekonomiky o další zhruba bilion dolarů.



Růst světové ekonomiky loni podle lednové zprávy Mezinárodního měnového fondu (MMF) zpomalil na 3,4 procenta z 6,2 procenta v předchozím roce. Letos očekává MMF další zpomalení růstu, a to na 2,9 procenta. Fond nicméně výhled pro letošní rok zlepšil oproti své říjnové prognóze, ve které letošní růst odhadoval na 2,7 procenta. Odhad růstu světové ekonomiky pro příští rok ale MMF naopak mírně zhoršil, a to na 3,1 procenta z dříve předpovídaných 3,2 procenta.



Podle MMF budou letošní růst světové ekonomiky kromě negativních dopadů války na Ukrajině nadále brzdit také snahy centrálních bank o omezení inflace. Přední světové centrální banky nyní v reakci na vzestup inflace zvyšují své úrokové sazby, což podkopává hospodářskou aktivitu.