Banka HSBC téměř zdvojnásobila zisk, zveřejnila ale opatrný výhled

Britská banka zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí zisk před zdaněním meziročně o 92 procent na 5,2 miliardy dolarů (116 miliard Kč). Uvedla to ve svém dnešním sdělení. Příjmy měla firma podnikající především v Asii hlavně z rostoucích úroků. Její akcie na burze v Hongkongu ale v reakci oslabovaly o dvě procenta kvůli zveřejněnému opatrnému výhledu.



Zisk před zdaněním za celý rok poklesl o 1,4 miliardy na 17,5 miliardy dolarů kvůli nákladům na prodej francouzských maloobchodních bankovních operací. je také prodává své podnikání v Kanadě. Banka uvedla, že plánuje použít peníze získané z tohoto prodeje k výplatám akcionářům, jakmile bude dohoda dokončena, a v prvním čtvrtletí zvažuje i zpětný odkup akcií.



HSBC ale nezvýšila, jak někteří očekávali, svůj klíčový výkonnostní cíl, kterým je dosáhnout od letošního roku návratnosti hmotného majetku alespoň ve výši 12 procent. Analytici také navzdory zlepšené ziskovosti zaznamenali konzervativní prognózu týkající se čistého úrokového výnosu v příštím roce.



HSBC odprodává části svého podnikání, protože čelí tlaku svého největšího akcionáře, čínského pojišťovacího giganta Ping An. Od listopadu loňského roku Ping An veřejně vyzývá , aby oddělila své podnikání v Asii, a zvýšila tak zisky. také v posledních letech ruší pracovní místa, aby pomohla snížit náklady.