Italská ropná a plynárenská společnost Eni vloni dosáhla rekordního zisku. Těžila z výrazného růstu cen energií

Italská ropná a plynárenská společnost vloni více než zdvojnásobila čistý zisk na rekordních 13,8 miliardy eur (zhruba 327 miliard Kč). Uvedla to dnes v tiskové zprávě. podobně jako její rivalové částečně těží z výrazného růstu cen energií v souvislosti s útokem ruských vojsk na Ukrajinu. Akcie klesají o 1,2 %.



"Firma dosáhla skvělých finančních a provozních výsledků a zároveň přispěla ke stabilitě dodávek energií do Itálie a do Evropy," uvedl šéf podniku Claudio Descalzi. "Naše strategické cíle se nemění: budeme investovat do zajištění stabilních a cenově dostupných dodávek energií, abychom uspokojili poptávku na trhu," dodal.



Společnost loni více než zdvojnásobila očištěný provozní zisk na 20,4 miliardy eur. V samotném čtvrtém čtvrtletí však tento zisk meziročně klesl o šest procent na 3,6 miliardy eur. Na výsledky podniku měl totiž negativní vliv pokles cen energií v závěru loňského roku.



Rekordní zisky za loňský rok již ohlásila řada velkých producentů ropy a zemního plynu z Evropy i Spojených států. Například britský ropný gigant vydělal v loňském roce téměř 40 miliard dolarů, americký ExxonMobil dokonce 59 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč), což představuje rekordní firemní zisk pro celý západní ropný průmysl.