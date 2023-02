Evropa lehce zelená, zatímco Amerika naznačuje ústup

Německo dnes ráno zveřejnilo revidovaná data o HDP za 4Q, podle nichž byl výkon ekonomiky (-0,4 pct q/q) překvapivě horší, než ukazovala první zpráva. Závažím byla hlavně slabá spotřeba. Vedle toho přišlo varování od , že evropská konkurenceschopnost jde dolů, když tato firma ohlásila úsporná opatření a propouštění koncentrovaná hlavně na její domovské provozy. Tyto zprávy dopoledne brzdí německý index DAX , ale ten se pohybuje jen těsně pod nulovou změnou. Další z klíčových evropských indexů jsou na tom opačně, tedy lehce nad nulou.

Evropa je na tom závěrem týdne lépe než Amerika, tedy aspoň nyní, několik hodin před otevřením zámořských trhů, kdy tamní futures klesají asi o půl procenta. Výnosy dluhopisů v Evropě jsou v klidu, zatímco americké se snaží mírně zvedat po včerejším poklesu. Eurodolar se usazuje lehce pod 1,0600.

Závěr týdne nenabídne zásadní firemní výsledky a nepřeceňujeme ani makrodata. Pozornost může mířit na statistiku příjmů a výdajů Američanů za leden, jejíž součástí je také cenový deflátor spotřeby. Na jednu stranu tento cenový ukazatel preferuje Fed, na stranu druhou ovšem data o CPI či PPI už máme, takže jde spíše o doplňkový údaj, který by neměl moc překvapit. Odpoledne a večer promluví další bankéři z Fedu, což by asi měl být poměrně důležitý bod programu. Naproti tomu to ale na akciích vypadá, že výhled výraznějšího utahování politiky stále snášejí poměrně dobře a nehroutí se z něj.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6579 -0.0261 23.6779 23.6245 CZK/USD 22.3325 0.0022 22.3550 22.2880 HUF/EUR 380.1690 -0.2202 381.3573 379.5900 PLN/EUR 4.7251 -0.0597 4.7280 4.7205

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3497 0.4029 7.3568 7.3063 JPY/EUR 143.1300 0.2651 143.2278 142.5870 JPY/USD 135.1190 0.2917 135.2470 134.0580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8809 -0.0953 0.8826 0.8799 CHF/EUR 0.9898 0.0632 0.9918 0.9892 NOK/EUR 10.9192 0.0032 10.9443 10.9153 SEK/EUR 11.0210 -0.4102 11.0649 10.9997 USD/EUR 1.0593 -0.0260 1.0600 1.0580

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4736 0.3242 1.4756 1.4654 CAD/USD 1.3565 0.1366 1.3579 1.3527