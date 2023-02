Rozbřesk: Ztráta centrální banky? Žádné drama

Evropská centrální banka po více než dekádě, kdy setrvale akumulovala účetní zisky, včera oznámila, že v roce 2022 dosáhla nulového zisku. Stalo se tak jen díky využití vlastních rezerv na krytí finančních rizik (1,6 mld. EUR), kterými ECB neutralizovala negativní dopad vysokých úrokových nákladů. Hospodaření ECB se přitom bude dostávat pod stále výraznější tlak z titulu rostoucích úrokových sazeb, kterými úročí – politikami QE nafouknuté – rezervy komerčních bank v eurozóně, zatímco na straně aktiv stojí typicky nízko úročené státní dluhopisy.



Navzdory obavám, které občas na finančním trhu zaznívají, nejsou tyto účetní ztráty z pohledu fungování měnové politiky žádným problémem. Centrální banka totiž nemůže nikdy zbankrotovat, ani jí nemohou dojít peníze. V dlouhém období bude vždy zisková díky příjmu z ražebného, resp. monopolu na tisk oběživa a tvorbu rezerv. Centrální banka může tudíž operovat i se záporným kapitálem, aniž by to omezilo její kapacitu provádět měnovou politiku a doručit cenovou stabilitu.



To byl ostatně dlouhodobě případ ČNB, která v letech 2001-2013 fungovala se záporným kapitálem, primárně v důsledku kurzových ztrát na cizoměnových aktivech. V roce 2022 se kapitál ČNB opět propadl do záporu, přičemž tuzemská centrální banka není v tomto zdaleka ojedinělá – v podobném režimu funguje v důsledku agresivního růstu sazeb aktuálně de facto i americký Fed. V obou případech platí, že centrální banka může bez problému provádět měnovou politiku, aniž by byla potřeba rekapitalizace z veřejných rozpočtů – současná účetní ztráta se jednoduše zaúčtuje oproti budoucím ziskům.



Účetní ztráta centrální banky by se mohla stát problémem jedině v momentě, kdy by se toto téma stalo politickým a ohrožovalo by schopnost centrální banky nezávisle provádět měnovou politiku. Jinak řečeno, pokud by se centrální banka dostala pod politický tlak, aby co nejdříve začala generovat zisky a ty odvádět do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ČNB za celou svou historii neodvedla do rozpočtu ani korunu, u nás tento scénář naštěstí nehrozí…



TRHY

Koruna

Zatímco polský zlotý i maďarský forint včera lehce posilovaly, koruna nadále drží dobyté pozice okolo 23,70 EUR/CZK. Nuda na korunovém trhu bude pravděpodobně pokračovat vzhledem k absenci domácích makro čísel i dnes a případné impulsy ke kurzovému pohybu je tak potřeba hledat především na hlavních trzích.



Eurodolar

Eurodolar se pokouší dostat pod hranici 1,06, což se mu zatím nedaří. Americká data (z trhu práce) sice zůstávají silná, výnosy včera viditelně poklesly. Dnes se trh zaměří na americké lednová data o spotřebitelských výdajích a inflaci (index PCE).