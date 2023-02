Inflace znovu útočí a tlačí trhy dolů

Překvapení v pátek přichází tak trochu z nečekaného směru. Inflační data za leden už známe a na cenové statistiky v rámci osobních příjmů a výdajů v USA tak měl být trh dostatečně připraven a nastaven. Jenže nová data byla ještě výš, než měla.



Deflátor PCE, tedy osobních výdajů, se v lednu nečekaně zvedl o 5,4 pct meziročně. To je rychlejší tempo než 5,3 v prosinci (navíc revidováno z 5,0) a také vyšší číslo než konsensus (5,0 pct). Velmi podobný obrázek kreslí jádrový index rostoucí o 4,7 pct. Zajímavé také je, že osobní výdaje poskočily vzhůru o 1,8 pct, zatímco příjmy jen o 0,6 pct, čímž byly slabší, než se čekalo.



Spotřebitel tedy v lednu dál čerpal z finančního polštáře, rozjížděl nákupy a firmy mu ochotně vyšly vstříc vyššími cenami. Přesně to, co nechcete, když se snažíte tlumit inflaci. Cenový index PCE je navíc Fedem preferovaný, takže pozornosti určitě neunikne. Po nových datech to vypadá, že dots budou muset nahoru, vrchol sazeb je třeba čekat aspoň na 5,5 pct a sázky na jejich obrat dolů je třeba ještě víc utlumit.



Fed zasedá až skoro za měsíc (22.3.) a do té doby ještě dostaneme únorovou sadu čísel z trhu práce a o inflaci. Pro investory to tedy bude další období vyčkávání a stresu před reporty proložené spoustou času vyplněného především spekulacemi.



Dnešní reakce je jednoznačná. Výnosy dluhopisů strmě rostou zvláště na kratším konci. Dvouletý výnos v USA je nahoře o 10, v Německu dokonce o 12 bps. Přesto má dolar navrch nad eurem a zvyšuje své zisky. Kurz se pohybuje na 1,0545. Důvodem je nárůst averze k riziku, který vidíme i na akciích. Evropské indexy ztrácely už v průběhu dne, načež zrychlily pokles a nyní je třeba DAX 1,6 pct v minusu. Podobně je na tom v zámoří S&P 500, zatímco ztráty Nasdaqu jdou už přes 2 procenta. Dolů obrátila ropa či zlato. Koruna ovšem zůstává odolná, aspoň tedy na páru s eurem (23,65).

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6528 -0.0479 23.6779 23.6230 CZK/USD 22.4250 0.4164 22.4530 22.2880 HUF/EUR 380.9441 -0.0167 382.6740 379.5900 PLN/EUR 4.7236 -0.0910 4.7280 4.7097

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3363 0.2206 7.3568 7.3063 JPY/EUR 143.7490 0.6988 143.8260 142.5870 JPY/USD 136.2710 1.2013 136.4430 134.0580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8823 0.0584 0.8836 0.8799 CHF/EUR 0.9905 0.1329 0.9918 0.9886 NOK/EUR 10.9617 0.3878 10.9687 10.9058 SEK/EUR 11.0418 -0.1916 11.0649 10.9985 USD/EUR 1.0550 -0.4313 1.0600 1.0536

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4865 1.2041 1.4883 1.4654 CAD/USD 1.3645 0.7383 1.3664 1.3527