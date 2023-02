Erste navýšila zisk nad očekávání trhu, ECB by měla dál utahovat sazby a futures jsou v červeném

vykázala čistý zisk za 4Q22 ve výši 518 mil. EUR, meziročně o 10 % vyšší a 8 % nad konsensem, mj. díky nižším nákladům na riziko. Bezvavlasy představila svůj nový brand, pod kterým hodlá dobývat nové evropské trhy. Dokud přetrvají cenové tlaky musí Evropská centrální banka podle člena Rady guvernérů Borise Vujčice pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. Futures jsou dnes červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,3 %.



Erste vykázala čistý zisk za 4Q22 ve výši 518 mil. EUR, meziročně o 10 % vyšší a 8 % nad konsensem, mj. díky nižším nákladům na riziko. Čistý úrokový výnos ve výši 1,57 mld. EUR (+20 % meziročně) víceméně odpovídá očekáváním, podpořilo jej zvýšení sazeb a silný růst úvěrů (+12,1 % meziročně). Poplatky ve výši 622 mil. EUR se přiblížily prognózám a vzrostly o 2 % zejména díky silnějším transakčním poplatkům a výnosům ze služeb asset managementu. OPEX dosáhl 1,19 mld. EUR (+2,4 % meziročně), v souladu s našimi očekáváními. Zisk před vytvořením rezerv vzrostl meziročně o 32 % na 1,1 mld. EUR, čímž překonal konsenzus sestavený společností o 3 %. Úvěry vzrostly o 12,1 % mezročně, zatímco vklady vzrostly o 6,4 % meziročně. Podíl úvěrů v selhání činil 2,0 % při krytí úvěrů v selhání 94,6 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (CET1) činil 14,2 % (interním střednědobým cílem EBS je 13,5 %), celkový kapitálový poměr je 18,2 %. drží svůj návrh na dividendu za fiskální rok 2022 na 1,9 EUR a dává si za cíl zpětný odkup akcií v objemu až 300 mil. EUR (cca 2% tržní kapitalizace)

Banka opakuje svůj výhled na rok 2023, včetně 1) 5% růstu úvěrů, 2) 10% růstu čistého úrokového výnosu, 3) 7-8% růstu OPEX, 4) nákladů na riziko <35bps, 5) ROTE 13-15 %) a 6) růst výnosů z poplatků a provizí o střední jednociferná čísla.

Analytici Patrie považují výsledky za solidní, vyznačující se silnými obchodními objemy, solidními ukazateli kvality aktiv a nově zavedeným zpětným odkupem akcií (na pozadí komfortní kapitálové pozice banky). Celkově očekávají, že dnešní reakce ceny akcií na zveřejněnou výsledkovou prezentaci by mohla být neutrální/mírně pozitivní.

Společnost Bezvavlasy a.s. dnes představila svůj nový brand, pod kterým hodlá dobývat nové evropské trhy. Značka Bezvado by se měla letos poprvé objevit v Maďarsku, kde již firma působí, ale také nově v Rumunsku a Chorvatsku. Společnost by chtěla do 5 let operovat celkem na více než 10 evropských trzích.

Vláda premiéra Rishi Sunaka začíná svůj nejtěžší boj: přesvědčit skeptické severoirské politiky, aby podpořili pobrexitovou dohodu s Evropskou unií. Další, klíčovou fází procesu bude dolaďování detailů a čísel.

Dokud přetrvají cenové tlaky musí Evropská centrální banka podle člena Rady guvernérů Borise Vujčice pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. "Dokud jádro přetrvává na úrovních, o kterých mluvíme, a to je výrazně vyšší, než jsou naše sazby, a výrazně vyšší, než je cíl, měli bychom vytrvat," řekl Vujčic pro televizi Bloomberg.