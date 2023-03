Novavax má 'podstatné pochybnosti' o své budoucnosti. Akcie v pre-marketu padají o 24 procent

Společnost Novavax uvedla, že má značné pochybnosti, zda bude schopná zůstat v byznysu do příštího roku. Jde o nejnovější varování této společnosti poté, co měla potíže s vývojem a prodejem vakcíny proti Covid-19. Akcie se propadly v pre-marketu o 24 %. Akcie letos do včerejšího závěru klesly o 10 % a spolu s výprodejem za rok 2022 klesly o 93 %.





Tržby roku 2023 obklopuje "významná nejistota", přestože na financování operací by měl mít peněz dost, uvedl včera tento výrobce léků se sídlem v Gaithersburgu v Marylandu. „Vzhledem k těmto nejistotám tu jsou značné pochybnosti o naší schopnosti pokračovat v nepřetržité činnosti,“ uvedla společnost.



Varování přišlo spolu s výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí. Novavax vykázal v posledním čtvrtletí tržby ve výši 357 milionů dolarů ve srovnání s průměrným odhadem 380,3 milionů dolarů. A dosáhl upravené ztráty 2,28 dolaru na akcii, při odhadu Wall Street, který očekával ztrátu 1,15 dolaru na akcii. Čtvrtletí zakončila s 1,34 miliardami dolarů v hotovosti či ekvivalentech.



Žádost o schválení vakcíny proti covid-19 zpozdily výrobní problémy. V době, kdy Novavax v loňském roce získal povolení pro svou vakcínu na bázi proteinů, na trhu již dominovaly mRNA vakcíny od Moderny a Pfizeru. Novavax se nyní snaží prodávat svou vakcínu v době, kdy se americká vláda chystá nákup vakcín zastavit a přenechat je soukromému trhu.



K dnešnímu dni dodal Novavax v USA 1,1 milionu dávek své vakcíny proti Covidu, což je podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí malý zlomek vůči zhruba 650 milionům od společnosti a 400 milionům od společnosti Moderna.



Vláda Velké Británie navíc v prosinci přerušila smlouvu se společností Novavax, načež její akcie klesly o 34 %. Společnost uvedla, že shání další kapitál.



Zdroj: Bloomberg