Do amerických firem se zakousla inflace. Jejich ziskovost klesá

V řeči ekonomů se pravidelně objevuje pojem „recese“, který je definován jako dva kvartály po sobě jdoucích poklesů ekonomického výkonu země. V řeči investorů se čas od času objeví pojem zisková recese neboli pokles ziskovosti veřejně obchodovaných firem. Právě v takovém prostředí se nyní nacházíme.

Výsledková sezona za čtvrtý kvartál loňského roku se pro americké korporace nachýlila k závěru, což nám umožňuje zamyšlení nad jejím průběhem. Z dat od společnosti FactSet z počátku týdne je vidět, že inflace se nakonec do firemních zisků přece jen zakousla. Nominální tržby sice rostly zhruba o 5,1 procenta, ale ziskovost v průměru meziročně poklesla o 4,7 procenta. V průběhu ledna a února šla očekávání ještě dolů, hned zkraje roku se očekával pokles zisků jen o 3,3 procenta.

Očekávání analytiků na následující dva kvartály v roce 2023 dále počítají s poklesem meziroční ziskovosti o 5,4 procenta v prvním kvartále a o 3,4 procenta v tom následujícím. Druhá polovina roku je prozatím dostatečně daleko, a možná i proto se tam rýsuje opětovný nárůst meziroční ziskovosti. Naposledy jsme byli svědky poklesu zisků v roce 2020 vzhledem k nástupu pandemie, od té doby jsme si od podobných událostí odvykli.

Za uplynulou dekádu upevnil svoji pozici technologický sektor v čele se skupinou big tech, díky kterému vzrostly průměrné marže celého indexu S&P 500 bezpečně nad deset procent. Loni se však tyto stroje na peníze lehce zadrhly a do jejich kol nějaký šotek začal sypat písek. Zatímco v kalendářním roce 2021 agregovaný čistý zisk firem jako (101 miliard dolarů), (71 miliard), Alphabet (76 miliard), (33 miliard) a (39 miliard) utvořil 320 miliard, za rok 2022 už byl dohromady jen 243 miliard dolarů. se dokonce opět vrátil do pozice ztrátové firmy.

Cykličnost ziskovosti je však pravidelně opakujícím se jevem, který by nás neměl nijak zásadně znepokojit. Na úrovni celého indexu jde o vlnku, která delší dobu nepřišla, na úrovni jednotlivých firem to může znamenat zvednutý prst a připomenutí, že nic neroste do nebe.

Autorem článku je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management. Článek byl publikován na webu hn.cz a na Patria.cz jej zveřejňujeme po dohodě s autorem.