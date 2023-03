Rozbřesk: Falešné zprávy o klesající inflaci spolehlivě vyvráceny

aj napriek vyššie uvedenému, Investori do Akcií akoby tomu stále príliš NEBERILIi - najmä Tí do technol. firiem..a do európských firiem..... Za iných okolností by NASDAQ a EU50/EUu600 pri týchto správach už KLESOL sumárne aspoň o 10%... reakcia je ale stále veľmi vlažná.... Asi by si to konečne uvedomili, len ak by FED zvýšil sadzby rovno o 50 bodov (!) a ECB o75 bodov, s vyslovením prognózy ďalšieho zvýšenia o rovnaký krok - ale na to centrálni bankéri "nebudú mať gule"

SFX