Investiční firma GQG Partners investuje do čtyř firem z indické skupiny Adani

Obchodní impérium indického miliardáře Gautama Adáního získalo investici 1,87 miliardy USD (41,4 miliardy Kč) od americké investiční firmy GQG Partners. Je to první velká investice, kterou indická skupina zveřejnila od doby, co ji americká investiční společnost Hindenburg Research obvinila z účasti na manipulaci s akciovým trhem a finančních podvodech, uvedla BBC. Indická firma obvinění odmítá.



GQG Partners koupila akcie čtyř společností ze skupiny, řekl investorům Adání. Je mezi nimi i hlavní firma Adani Enterprises a dále Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Transmission a také Adani Green Energy. Akcie firem po zprávě o investici zpevnily.



Do skupiny Adani Group patří sedm veřejně obchodovaných společností, které působí v řadě odvětví. Od 24. ledna, kdy Hindenburg nepříznivou analytickou zprávu zveřejnil, hodnota akcií těchto firem klesla zhruba o 135 miliard USD.



Společnost Adani Enterprises dnes také popřela zprávy médií, že si konglomerát zajistil půjčku tři miliardy USD od státního investičního fondu.



Ve čtvrtek indický soud uvedl, že jmenoval nezávislou komisi, aby prověřila obvinění vznesená analytiky z Hindenburgu. Ti tvrdí, že firmy ze skupiny Adani se desítky let podílely na manipulacích s akciemi a na účetních podvodech. Měly podle analytiků i značné dluhy, které celou skupinu stavěly na nejistou finanční základnu. Skupina Adani obvinění odmítla a označila je za útok na Indii.



Hindenburg Research patří k firmám, které spekulují na pokles cen akcií. Pokud si při tom ale pomáhají zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to jejich lidé nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení. Hindenburg uvedl, že si za svými tvrzeními ohledně Adáního firem stojí.



Šedesátiletý Gautam Adání nedokončil studia a začal se věnovat podnikání. Spolu s rodinou zbohatl především na těžbě uhlí, které hraje v indickém průmyslu dodnes klíčovou úlohu. Do podnikatelova impéria patří stavební a zemědělské firmy, přenos dat, média, obnovitelné zdroje energie i zbrojařské podniky. V aktuálním žebříčku nejbohatších lidí světa sestavovaném časopisem Forbes mu patří 26. příčka.