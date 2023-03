Ekonomika se vyvíjela mírně pod očekáváním ČNB. Překvapil zejména pokles spotřeby domácností

Výkon české ekonomiky v posledním čtvrtletí loňského roku skončil mírně pod očekáváním České národní banky (ČNB). Výraznější, než centrální banka předpokládala, byl především pokles spotřeby domácností. Naopak vládní spotřeba a investice byly vyšší, než ČNB očekávala. Dnes o tom informoval ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí meziročně rostla o 0,2 procenta, centrální banka v únorové prognóze předpokládala růst 0,5 procenta.



"Zveřejněná data o ekonomické aktivitě potvrzují, že česká ekonomika ve druhé polovině loňského roku přešla do mělké recese. Spotřeba domácností, na kterou dopadá hluboký propad reálných příjmů a zhoršený sentiment, poklesla ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s očekáváním ČNB výrazněji," uvedl Král. Zatímco ČNB předpokládala pokles spotřeby o 3,3 procenta, ve skutečnosti se snížila o 5,5 procenta.



Centrální banka očekává, že za celý letošní rok se HDP sníží o 0,3 procenta. "Útlum ekonomiky se bude koncentrovat zejména do prvního pololetí, negativní vliv na její výkon přitom budou mít zhoršující se finanční situace domácností, zpomalení růstu zahraniční poptávky a doznívající problémy v globální logistice," uvedl Král.



Ve druhém pololetí by podle Krále mělo přijít hospodářské oživení. "Odeznění potíží s dodávkami materiálů a komponent do výroby během roku postupně podpoří exportní aktivitu a čistý vývoz významně přispěje k rozjezdu ekonomiky. Na přelomu letošního a příštího roku dojde také k oživení soukromé spotřeby díky odeznění vysoké inflace a obnovení reálného mzdového růstu," uvedl. V příštím roce předpokládá růst HDP přes dvě procenta.