Inflace klesne ke dvěma procentům začátkem příštího roku, Meta propustí další tisíce zaměstnanců a futures jsou smíšené

Skutečný pokles inflace tak nastane až začátkem příštího roku, kdy dojde ke snižování sazeb teď opravdu asi nemůže říci nikdo, uvedl člen Rady ČNB Jan Kubíček. Čínský zahraniční obchod má za sebou slabý start do nového roku a nový čínský ministr zahraničí varoval, že prudce rostoucí napětí mezi USA a Čínou může překročit jakékoli mantinely. Meta Platforms tento týden propustí další tisíce zaměstnanců. EU se jako kartel nakupujících bude snažit snížit ceny zemního plynu a Francii ochromí další vlna stávek proti důchodové reformě. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 % FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,1 %.

Sedm procent úrokové míry tu máme sice od loňského léta, ale teprve letos na jaře uvidíme jejich plné působení, uvedl Jan Kubíček z rady ČNB pro Newstream.cz. V současnosti je v zásadě otázka položena tak, zda úrokové míry máme nyní mít na osmi procentech, a pak je během jednoho roku trvale snižovat k pěti procentům (což nám radí prognóza), anebo zda je máme mít nyní na sedmi procentech, ale nechat je tam pracovat déle. Pokud nebudou zásadně akcelerovat mzdy nebo pokud podstatně neoslabí koruna na úrovně, které nepředpokládáme, mělo by současné nastavení sazeb stačit. Na konci letošního roku se budou v inflaci ještě projevovat drahé energie, takže hodnota inflace v prosinci bude možná mezi šesti a osmi procenty. Skutečný pokles inflace tak nastane až začátkem příštího roku. Počítáme s tím, že inflace se ke dvěma procentům podívá až začátkem příštího roku, kdy odezní šoky do cen energií. Pokud by se ceny energií oproti letošku snížily (a jistá naděje na to zde je), věřím, že bychom se mohli s inflací podívat i pod cíl. Kdy dojde ke snižování sazeb teď opravdu asi nemůže říci nikdo. Aktuální prognóza sice počítá s poklesem již v létě, ale z jiné než aktuální úrovně sazeb, a také s jiným měnovým kurzem. Já jsem k tomu poněkud skeptický. Těch faktorů je samozřejmě celá řada.

Čínský zahraniční obchod má za sebou slabý start do nového roku. Vývoz z druhé největší světové ekonomiky v lednu a únoru v přepočtu na dolary meziročně klesl o 6,8 a dovoz o 10,2 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá růst čínské ekonomiky o 5,2 procenta. Pokračující slabá zahraniční poptávka však pravděpodobně zpomalí čínský export.



Nový čínský ministr zahraničí varoval, že prudce rostoucí napětí mezi USA a Čínou může překročit jakékoli mantinely tohoto vztahu. "Spojené státy tvrdí, že se snaží Čínu překonat, ale že neusilují o konflikt," řekl v úterý ministr zahraničí Qin Gang. "Ve skutečnosti si však její takzvaná konkurence klade za cíl omezit a potlačit Čínu ve všech ohledech a přimět tyto dvě země ke hře s nulovým součtem."



Americká internetová společnost Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp, propustí další tisíce zaměstnanců. Uvedla to agentura Bloomberg, podle níž by tak firma mohla učinit ještě tento týden. Cílem kroku je větší efektivita společnosti. K rozsáhlému propouštění Meta Platforms přistoupila už loni v listopadu, kdy oznámila, že u ní končí více než 11.000 lidí, což bylo zhruba 13 procent její pracovní síly. Šlo o největší propouštění v 18leté historii firmy. Firma se podle analytiků potýká s rostoucími náklady a slabším zájmem inzerentů. Tisícovky zaměstnanců v posledních měsících propustily i další technologické společnosti jako nebo Twitter.



Evropská unie plánuje příští měsíc podniknout první kroky na globálním trhu se zemním plynem jako jeden kartel kupujících a bude se snažit snížit ceny energií. Podle místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče bude dle prvních odhadů v příštích třech letech činit společná poptávka 27 zemí unie a tří sousedních zemí 24 miliard metrů krychlových. EU očekává, že první smlouvy s dodavateli od USA přes Blízký východ až po Afriku budou podepsány přibližně v červnu.



Francouzské odbory sází na dnešní masivní účast při protestech proti plánu prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit minimální věk odchodu do důchodu. Očekává se, že stávky vážně naruší dopravu, pojede pouze jeden z pěti vysokorychlostních vlaků a třetina mezinárodních spojů Eurostar a Thalys bude přerušena. Air France očekává, že bude provozovat osm z 10 letů na krátké a střední vzdálenosti.