Nezaměstnanost v lednu vzrostla na 3,9 pct. Po pěti letech je více lidí bez práce než volných míst

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 3,9 procenta z prosincových 3,7 procenta. Bez práce bylo 283.059 lidí. Poprvé od března 2018 jich tak je více než volných míst, kterých zaměstnavatelé na konci měsíce nabízeli 281.141. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Loni v lednu byla míra nezaměstnanosti 3,6 procenta. Novou práci tehdy hledalo 267.000 lidí, k dispozici měli téměř 352.000 volných míst.



Podle generálního ředitele ÚP ČR Viktora Najmona jsou letos zaměstnavatelé opatrnější v přijímání nových pracovníků a kvůli dražším energiím či surovinám se zaměřují i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Počet volných míst se za měsíc snížil asi o 7500. "Přesto se podíl nezaměstnaných osob drží nadále, navzdory lednovému nárůstu, na relativně nízkých hodnotách. V následujících měsících by nezaměstnanost mohla stagnovat, případně mírně vzrůst. S příchodem jarního počasí a rozjezdem sezónních prací by pak mohla začít klesat," uvedl Najmon.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v lednu v Ústeckém kraji, bez práce tam bylo 5,8 procenta lidí. Následuje Moravskoslezský kraj s mírou nezaměstnanosti 5,2 procenta. "Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci," uvedl Úřad práce. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji, v Praze, v Pardubickém a Plzeňském kraji, a to shodně 3,1 procenta.



Mezi okresy byla nejnižší nezaměstnanost na Praze-východ, práci tam hledalo 1,6 procenta lidí. Na opačném konci žebříčku je Karviná s nezaměstnaností 8,5 procenta. Právě na Karvinsku připadá na jedno pracovní místo 11,8 uchazeče o zaměstnání, na Bruntálsku je to šest uchazečů a na Mostecku 4,6 uchazeče.



Ke konci ledna pracovalo v Česku podle evidence úřadů práce 94.383 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou, většinou ženy. Ukrajinci nejčastěji pracují jako montážní dělníci nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě. Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. V evidenci ÚP ČR bylo 16.310 Ukrajinců, z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tak tvořili 5,3 procenta.