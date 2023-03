Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po 11 měsících v přebytku

Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po jedenácti měsících deficitu v přebytku, který dosáhl 9,5 miliardy korun. Meziročně byl o 2,1 miliardy korun vyšší. Dovoz i vývoz vzrostl proti loňskému lednu dvojciferným tempem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Podle statistiků bývá leden tradičně spojen s kladnou obchodní bilancí. V českém zahraničním obchodu se zbožím to platí od roku 2010. "Tentokrát se dařilo zejména vývozu motorových vozidel, který ve sledovaném měsíci vzrostl meziročně téměř o čtvrtinu a mírně tak překročil 100 miliard Kč," uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.



Vývoz v lednu vzrostl meziročně o 12,1 procenta na 375,5 miliardy korun a dovoz o 11,8 procenta na 366 miliard. Letošní leden měl o jeden pracovní den více než loňský. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 0,4 procenta a dovoz o 2,3 procenta.



Celkové saldo zahraničního obchodu podle statistiků příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o šest miliard korun. Schodek obchodu se základními kovy se snížil o 2,1 miliardy a kladné saldo ostatních dopravních prostředků vzrostlo o 1,7 miliardy korun.



Naopak nepříznivý vliv měl především větší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,5 miliardy korun, rafinovanými ropnými produkty o 1,5 miliardy Kč a ropou a zemním plynem o 1,3 miliardy, což byl důsledek vyššího dovezeného množství. "Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,4 miliardy Kč," dodali statistici.



Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v lednu meziročně zlepšila o 19,8 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 17,5 miliardy Kč.