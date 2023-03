Nizozemsko omezí vývoz polovodičových technologií kvůli národní bezpečnosti

Nizozemská vláda dnes oznámila, že v zájmu národní bezpečnosti plánuje omezit vývoz polovodičových technologií. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jsou chystaná pravidla jedním z prvních oficiálních projevů toho, že Nizozemci na popud Spojených států omezí vývoz technologií do Číny.



Tento krok následuje po měsících diskusí mezi Nizozemskem, USA a Japonskem. Washington se při nich snažil přimět spojence k přijetí podobných omezení, jaká zavedl v říjnu s cílem omezit schopnost Číny vyrábět polovodiče. Administrativa prezidenta Joea Bidena tehdy uvedla, že jejím cílem je zabránit pekingské armádě v získávání pokročilých čipů.



Nizozemská ministryně obchodu Liesje Schreinemacherová rozhodnutí oznámila v dopise parlamentu. Upřesnila v něm, že omezení budou zavedena do léta.



V dopise nebyla jmenována Čína, která je klíčovým nizozemským obchodním partnerem, ani významný dodavatel výrobců polovodičů, nizozemská společnost . Opatření se však patrně budou týkat jak , tak Pekingu. Dopis zmiňuje technologii firmy, hlubokou ultrafialovou (DUV) litografii, jež se používá při výrobě čipů.



Spojenectví USA, Japonska a Nizozemska by téměř úplně Číně zamezilo v nákupu vybavení potřebného k výrobě špičkových čipů. Opatření Washingtonu omezila dodávky od amerických dodavatelů zařízení , Lam Research a KLA. Japonská společnost Tokyo Electron a nizozemská firma jsou dalšími dvěma kritickými dodavateli, které USA potřebovaly k tomu, aby sankce byly účinné.



Společnost očekává, že bude muset požádat o licence na vývoz nejpokročilejšího segmentu mezi svými stroji s technologií DUV. Její finanční výhled na letošní rok by to ovlivnit nemělo. očekává, že tržby v Číně se letos budou držet na stejné úrovni jako loni, tedy kolem 2,2 miliardy eur (51,9 miliardy Kč). Firma očekává zvýšení celkových tržeb o čtvrtinu. nikdy do Číny nedodávala své nejpokročilejší stroje, které používají technologii extrémní ultrafialové litografie (EUV).