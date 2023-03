Víkendář: Dění na trzích letos podle Damodarana určí makro s inflací v čele

William Lee z Milken Institute se domnívá, že trhy stále podceňují další růst sazeb, například podle Taylorova pravidla by mohly dosáhnout až na 7 %. Lee to řekl na CNBC, kde v souvislosti s inflačními tlaky poukázali také na růst jednotkových nákladů práce (viz první část rozhovoru zde). Podle Damodarana není rychlý pokles inflace pravděpodobný a právě ta letos určí dění na trzích.



Na CNBC se vedle jednotkových nákladů práce a produktivity věnovali i míře participace na pracovním trhu. S tím, že „na tomto trhu může stále chybět několik milionů pracovníků“ a firemní sektor je stále v pozici, kdy není moc ochotný propouštět ve snaze udržet si zaměstnance a nečelit jejich nedostatku.



Lee k rychle rostoucím jednotkovým nákladům práce uvedl, že jde o agregované číslo, ale v ekonomice najdeme velké rozdíly. To znamená, že existují společnosti, které dovedou udržet své náklady pod kontrolou. Pomáhat jim v tom mohou i nové technologie. Na straně druhé jsou ale firmy, které čelí vyššímu růstu jednotkových nákladů práce.



Rovněž Lee podle svých slov klade velký důraz na vývoj produktivity. Zmínil v této souvislosti dezinflační tlaky, které panovaly během posledních deseti let před rokem 2020. Za nimi podle ekonoma stálo také zvyšování produktivity, nové technologie a globalizace. Podobně jako v těchto letech je možné, že růst produktivity bude podporovat dezinflaci v budoucnu.







Na CNBC o aktuální situaci hovořil i valuační expert Aswath Damodaran z NYU. Podle něj je rozhodující vývoj inflace a stav ekonomiky. Trhy přitom v krátkých časových obdobích výrazně mění to, čemu na této rovině věří. Fed je přitom „vedlejším příběhem“, rozhodující je právě vývoj v ekonomice.



Damodaran pokračoval s tím, že je dost starý, aby si pamatoval, jak se vysoká inflace chovala v minulosti. Na základě svých zkušeností pak soudí, že očekávání, podle kterých by měl nastat velmi rychlý pokles inflace zpět k 2 %, nejsou moc reálná. Pokud se inflace bude déle držet na vyšších hodnotách, trhy budou podle experta volatilní, jednou se přikloní k růstu, když přijdou lepší inflační čísla, a pak zase naopak.





Letošní rok tak bude i na akciích „makroekonomickým rokem, ne mikroekonomickým.“ Podle Damodarana totiž bude rozhodovat makroekonomický vývoj a zejména zmíněná inflace. Naopak menší roli bude hrát vývoj zisků obchodovaných firem.

Zdroj: CNBC