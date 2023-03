Víkendář: Trhy podceňují, kam až Fed se sazbami půjde

Trhy jednoznačně podceňují výši terminálních sazeb. Chybí indikace toho, kam až se sazby dostanou. Pro CNBC to uvedl William Lee z Milken Institute, podle kterého šéf Fedu Jay Powell jasně říká, že předchozí indikace ze strany centrální banky jsou příliš nízko.



Lee se domnívá, že takzvané Taylorovo pravidlo upravené tak, aby odráželo současné podmínky, implikuje růst sazeb k 6,5 – 7 %. Na CNBC byl přitom nedávno hostem sám John Taylor, který za pravidlem stojí. Ten řekl, že „by rád viděl sazby na 6 %“. Lee dodal, že „taková čísla dnes ani nejsou na stole“, ale pokud by se ekonomika přehřívala více, než se odhaduje, do poloviny roku by se sazby skutečně mohly dostat na takové hodnoty.



Na CNBC poukázali na výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů, které se nyní pohybují kolem 4 %. Je možné, že by situace dospěla do fáze, kdy další růst sazeb centrální banky bude snižovat výnosy dlouhodobých dluhopisů, protože by rostly obavy o dlouhodobější ekonomický růst? Lee na tuto otázku odpověděl, že Fed se primárně nezajímá o inverzi výnosové křivky, tedy o to, zda a nakolik se dlouhodobé výnosy dostaly pod ty krátkodobé. Primárním cílem Fedu je ekonomika.



Ekonom se domnívá, že pokud by hospodářství mířilo k hladkému přistání, nese to sebou nižší výnosy dlouhodobých obligací. Stejný výsledek by ale nastal, pokud by se blížilo přistání tvrdé. Inverze výnosové křivky tedy sama o sobě odpovídá dvěma rozdílným scénářům. Fed přitom chce zvedáním sazeb dosáhnout posunu v očekáváních, který „nastane dostatečně brzy, aby nepřišlo tvrdé přistání.“



Úspěch americké centrální banky tedy je a bude dán důvěryhodností jejích kroků a prohlášení jejích představitelů. A následně tím, jak zareaguje Wall Street. Na CNBC pak v souvislosti s inflačními tlaky poukázali na vývoj jednotkových nákladů práce. Jde o náklady práce upravené o vývoj produktivity a následující graf ukazuje, že v minulém roce se jejich růst pohyboval kolem 6 %:

Zdroj: CNBC



Druhý graf popisuje vývoj produktivity. Ta prudce rostla ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2020, což je podle CNBC i odrazem toho, že byli propouštěni lidé z pozic s nižší produktivitou. Ve první polovině roku 2022 ale produktivita klesala a pak byl její růst relativně utlumený. To se podepisuje rovněž na popsaném vývoji jednotkových nákladů práce.

Zdroj: CNBC