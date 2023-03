eMan hlásí rekordní obrat 259 milionů, z dodavatele softwaru se stává technologický holding

Pražský softwarový dům eMan dnes zveřejnil své předběžné výsledky za rok 2022. Růst společnosti se nezastavil ani loni, obrat dosáhl rekordní výše 258,6 milionu korun, a tím pádem i plánovaného tempa růstu. Oproti roku 2021, kdy obrat činil 224,3 milionu korun, se jedná o více než 15procentní nárůst. Přičemž meziroční provozní zisk EBITDA byl v loňském roce 18 milionů korun a výsledek hospodaření před zdaněním činil 2,98 milionu korun.

„Jsem rád, že i přes řadu negativních faktorů, které ovlivňují naše každodenní životy a byznys, se nám daří růst. Zároveň jsme navázali řadu partnerství a díky tomu se můžeme podílet na mnoha zajímavých projektech a vytvářet synergie napříč technologickým světem,“ říká Michal Košek, CEO společnosti eMan.

Společnost loni prostřednictvím kapitálových investic rozšířila své aktivity mimo vývoj softwaru a mobilních aplikací a mění se postupně také na plnohodnotný technologický holding. Mezi její klíčové zákazníky patřily firmy Škoda Auto, Cendis nebo ČSOB. Úspěch zaznamenala společnost také na herním trhu, kde pod hlavičkou dceřiné společnosti Legend has it vyvíjí hru Realms of Alterra. Součástí jejích plánů do budoucnosti jsou další akvizice a diverzifikace podnikání.



Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru, který vedle Česka působí ještě v USA. Od roku 2020 jsou akcie společnosti volně obchodovány na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha a na burze RM-Systém.



V roce 2021 firma investovala do internetové společnosti Hardwario a založila venture kapitálový fond eMan Innovations. V loňském roce pak oznámila založení firmy Tasty Capital pro podporu technologických projektů v rané fázi vývoje.