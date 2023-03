Štafetu panikáře na bankách přebírá Credit Suisse (až -30 %). Hlavní akcionář rozhodně nedodá nový kapitál

“The U.S. is supposed to be a Capitalist economy, and that’s BREAKING DOWN before our eyes !! There’s been a loss of financial discipline with the government Bailing out (!) depositors in full.” That’s Ken Griffin, founder of hedge-fund titan Citadel, in an interview with the Financial Times, arguing that REGULATOR SHOULD NOT HAVE RESCUED UNINSURED depositors at Silicon Valley Bank. po takomto kroku (plnej záruky na všetky nepoistené vklady v plnej výške !) od Fedu + amer.vlády by som sa vôbec nečudoval, keď mnoho majetných jednotlivcov a firiem z celého sveta začne presúvať svoje peniaze do veľkých amerických bánk - veď ZA VŠETKY VKLADY_SA ZARUČÍ predsa ŠTÁT !! .... (Fed / Min. Fin. USA)... ___ ....a o pár týždňov/mesiacov s obdobným vyhlásením plných ZÁRUK prídu (?!) iné veľké / ľudnaté krajiny: UK, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Brazília, India,.... aby ZABRÁNILI VEĽKÉMU ODLIVU Depozitov a KRACHU svojich domácich Bánk...?

