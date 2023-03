Britská ekonomika letos podle vlády zpomalí, ale vyhne se technické recesi

Britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) zlepšil svůj odhad vývoje britského HDP a nově předpovídá, že Británie se letos vyhne technické recesi, uvedl dnes britský ministr financí Jeremy Hunt při oznamování rozpočtových plánů vlády. Zároveň tlumočil předpověď OBR, že inflace do konce roku klesne o více než dvě třetiny na 2,9 procenta.



Míra inflace se nyní ve Spojeném království pohybuje těsně nad deseti procenty a OBR před šesti měsíci odhadoval, že hrubý domácí produkt země letos klesne o 1,4 procenta. Podle nové předpovědi klesne pouze o 0,2 procenta a nezažije dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu, což je obvykle považováno za definici recese.



"Úřad pro rozpočtovou odpovědnost předpověděl, že v důsledku měnících se mezinárodních faktorů a opatření, která učiním, se Spojené království nedostane tento rok do technické recese," řekl Hunt. "Po tomto roce bude britská ekonomika růst v každém roce v úseku předpovědi: o 1,8 procenta v roce 2024, 2,5 procenta v roce 2025, 2,1 procenta v roce 2026 a 1,9 procenta v roce 2027," citovala jej BBC.



Hunt předpovědi oznámil v dolní komoře parlamentu při své první prezentaci nového rozpočtu od nástupu do funkce. Úřadu ministra financí se ujal loni na podzim na konci krátkého úřadování premiérky Liz Trussové, jejíž ekonomické plány vyvolaly paniku na finančních trzích a vynutily si intervenci britské centrální banky na ochranu penzijních fondů. Huntovým cílem dnes bylo "být co nejvíce nudný", uvedla AP.



Ministr slíbil, že vláda premiéra Rishiho Sunaka přijme veškerá opatření nutná pro zajištění ekonomické stability, zároveň oznámil několik zásadních novinek. Například slíbil zvýšit výdaje na obranu o 11 miliard liber (asi 300 miliard Kč) během pěti let nebo prodloužit dotační program na účty za energie o další tři měsíce. Hunt také potvrdil zvýšení daně z firemních zisků přesahujících 250.000 liber z 19 na 25 procent, firmy si ovšem z daňového základu budou moci v celé výši odečítat investice do nových strojů a technologií.



Někteří komentátoři uvedli, že "rozpočet pro růst", jak jej vláda nazývá, nezahrnuje zvyšování platů ve veřejném sektoru, po němž volají odbory i sami pracovníci při opakovaných stávkách. Ty pokračují i dnes protestem učitelů v Anglii a Walesu, který navazuje na stávky zdravotníků, pracovníků pošty nebo státní správy, jejichž platy v posledních letech stagnují.



V sociální oblasti Ministr Hunt oznámil například rozšíření bezplatné péče o děti i na mladší tří let, opatření týkající se pracujících rodičů má ovšem plně vstoupit v platnost až v roce 2025. Úřad OBR předpověděl, že skutečná životní úroveň v Británii v příštích dvou letech poklesne o více než pět procent, což by byl nejvýraznější pokles od začátku vedení dané statistiky.



Lídr opozičních labouristů Keir Starmer v reakci na Huntova oznámení obvinil vládu, že nerozumí problémům Britů a vede zemi "na cestu kontrolovaného úpadku". "Naše ekonomika má slabé základy, globální krize zasahují Británii více než jiné země, platy v této zemi jsou dnes ve skutečné hodnotě nižší, než byly před 13 lety," uvedl Starmer v odkaze na dobu, po kterou je u moci Konzervativní strana. Ta podle lídra opozice i pod současným premiérem zavádí "klasické krátkodobé náplasti", které znamenají "utrpení pro pracující lidi v budoucnu".