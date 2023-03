Rozbřesk: UBS koupí Credit Suisse. Proč bude i tak složité udržet finanční napětí trvale pod poklicí?

Napětí v americkém a evropském bankovním sektoru bude dál hlavním hybatelem tržního dění v tomto týdnu. Je pravděpodobné, že riziková aktiva v čele s akciemi a měnami rozvíjejících se trhů zůstanou nervózní. Rychlá reakce amerického Fedu a ministerstva financí (stoprocentní garance vkladů + mechanismus na dodávání likvidity) i snaha švýcarské vlády přes víkend “horkou nití” ušít mega-fůzi UBS a Credit Suisse ukazují, že se politici a centrální bankéři snaží za každou cenu držet finanční napětí pod poklicí. To však nemusí být vůbec jednoduché.

Řešení bankovních otřesů: UBS převezme Credit Suisse, Flagstar Bank vklady a úvěry Signature a SVB chce regulátor rozdělit



Jak upozornil v uplynulém týdnu šéf BlackRocku Larry Fink, finanční napětí se může kumulovat postupně. V americkém finančním systému vedl do této chvíle růst úrokových sazeb k nerealizovaným ztrátám (z držení dluhopisů) v celkové hodnotě 620 miliard amerických dolarů (podle FDIC). Nový program na dodávání likvidity (Bank Term Funding Programme) sice umožňuje výměnou za vládní dluhopisy přístup k likviditě (v nominální hodnotě dluhopisu), což teoreticky omezuje riziko okamžitých “runů” na nejslabší části amerického finančního systému. Na druhou stranu to neřeší dlouhodobé problémy těchto institucí. Peníze v programu si půjčují relativně draho (přibližně za 4,5 %) a pokud ztratí přístup k “levnějším” depozitům a budou mít současně v bilanci aktiva s relativně nízkým výnosem (např. špatně zakoupené vládní dluhopisy), budou čelit pomalému, ale trvalému tlaku na vlastní kapitál. V rámci USA jsou bezesporu nejvíce zranitelné menší finanční instituce, které byly v minulosti vystaveny menší regulaci a nižšímu dohledu, a mohou také čelit rychlejšímu odlivu “levného” depozitního financování. Bohužel takových institucí není vůbec málo. Podle týdeníku The Economist je zhruba třetina amerických depozit v institucích menších, než byla padlá SVB.



Vyrovnat se s výraznou změnou klimatu a koncem “éry levných peněz” proto nemusí být pro řadu zákoutí globálního finančního systému jednoduché. A centrální bankéři budou dříve nebo později řešit dilema, jak skloubit boj s inflací a zachování finanční stability. ECB v uplynulém týdnu zatím dala přednost boji s inflací, uvidíme, jak se v tomto týdnu zachová americký Fed. V každém případě ve výrazně složitějším terénu logicky roste nebezpečí, že centrální bankéři udělají chybu a rychle vezmou “za své” scénáře “měkkého přistání” americké i evropské ekonomiky.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se držela na konci uplynulého týdne pod tlakem a oscilovala v blízkosti 24,00 EUR/CZK. Na startu tohoto týdne sice může zpráva o tom, že UBS nakoupila Credit Suisse, rizikovějším aktivům včetně koruny pomoci. Udržet finanční napětí setrvale pod poklicí však nakonec může být složité. Klíčovou událostí tohoto týdne i pro korunu nakonec může být zasedání amerického Fedu.



Eurodolar



UBS sice převezme Credit Suisse, ale držitelé dluhopisů problémové švýcarské banky v hodnotě 16 mld. euro nedostanou své peníze zpět. Aneb finanční drama pokračuje. Úrokové sazby spolu s akciemi tak sestupují níže i na začátku tohoto týdne a averze k riziku opět roste. Zajímavé je, že dolaru se aktuálně příliš nedaří. Může to být spojeno s tím, že část problémů ve finančním systému má kořeny v USA, což obrací pozornost ke středečnímu zasedání Fedu. Ještě v pátek to přitom vypadalo, že by Fed mohl navzdory tomu, co se děje, zvýšit sazby alespoň o 25bps, nyní již pravděpodobnost tohoto kroku klesla k 50 %. A to vše samozřejmě dolaru nesvědčí (ačkoliv v době globálního finančního napětí se mu spíše daří).