Toto není medvědí trh, upozorňuje stratéžka Wells Fargo

Na trhu jsou znát obavy z medvědího trhu a opakování roku 2022, ale s tím rozdílem, že úvěrové trhy jsou zdravé, to samé platí o spotřebiteli, a mzdy rostou. To nejsou typické známky medvědího trhu a není tak namístě chovat se investičně tak, jako kdybychom v něm byli. Pro Bloomberg to uvedla stratéžka Anna Han. Ta podle svých nečeká, že na trh dorazí velká rally, zároveň je však podle ní nepravděpodobný i větší pokles. Namístě je tak spíše vybírání konkrétních investičních příležitostí.



Han nevylučuje, že trh se ještě nepodívá níž než v říjnu minulého roku. Na to by ale „bylo potřeba skutečně hodně“. Jinak řečeno, podmínky se musely výrazně zhoršit na to, aby trh otestoval nové dno. V ekonomice také podle expertky probíhají výrazné strukturální změny. Primárním příkladem mohou být posuny na trhu práce a v chování zaměstnanců, včetně jejich touhy pracovat více z domova. Na tyto změny si pak korporátní sektor teprve zvyká a bude trvat nějakou dobu, než se vše usadí.







Na Bloombergu zazněl dotaz týkající se predikcí, podle kterých by index S&P 500 mohl letos klesnout až na 3400 bodů (nyní se pohybuje nad 3800 body). Han míní, že na to by muselo dojít k opětovnému zvednutí inflace, růstu výnosů vládních dluhopisů a také rizikových prémií na trhu korporátních obligací. „To nyní není náš základní scénář,“ dodala stratéžka.



O investicích v současném prostředí hovořil na Bloombergu i Mark Mobius. Ten podle svých slov již asi rok tvrdí, že sazby půjdou dál nahoru a to se potvrzuje. Investor přitom míní, že „pokud se inflace drží na 5 %, je třeba jít se sazbami nad 5 %. Pokud se inflace drží na 6 %, musí jít sazby nad 6 %.“ Hodně tak záleží a bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet inflace. Bude muset Fed zvedat sazby až do chvíle, kdy přijde recese? Mobius na uvedenou otázku odpověděl, že „plán je snížit inflaci“. Fed má ale dvojí mandát, vedle inflace se podle něj musí ohlížet i na ekonomickou aktivitu a zaměstnanost. Podle investora je ale tento mandát nyní v konfliktu. Fed tak bude sazby zvedat, ale „opatrně“.







Mobius je známým expertem na rozvíjející se trhy. V rozhovoru poukázal na to, že některé centrální banky v těchto zemích nyní na rozdíl od Fedu sazby snižují. Pokud by ale v USA šly sazby ještě výrazně nahoru, omezilo by to prostor pro další pokles sazeb na rozvíjejících se trzích. Mobius pak podle svých slov už věnuje více pozornosti čínským akciím.



Zdroj: Bloomberg