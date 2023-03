Velké dilema Fedu. Dopřeje investorům náznak měkčí politiky?

Bankovní krize sice polevila a hráči na finančních trzích se snaží hledět dál, ovšem centrální banky se nemohou spoléhat na momentální sentiment, který se může snadno otočit. Na Fed tak dnes čeká nelehký úkol, jak udržet klid v bankovním sektoru, působit proti inflaci, a zároveň to všechno dobře odkomunikovat.

Fed musí především deklarovat pevné přesvědčení, že bankovní systém je robustní a zvládne kolaps tří bank. Systémově důležité instituce zůstávají pevné, což centrální banka jistě zdůrazní. Zároveň se nejspíš dočkáme zopakování, co Fed už udělal, stejně jako ujištění, že v případě problémů má dostatek nástrojů v ruce.

Důvěru bude podle nás chtít Fed podobně jako ECB podpořit zvýšením sazeb, a to o 25 bps. Větší krok je mimo hru a zbytečně by zvedal riziko, že se bankovní krize znovu rozhoří. Stabilními sazbami by Fed fakticky uznal, že v systému je vážný problém. Navíc by pro něj bylo velmi těžké případně zvyšování obnovit příště. Plán ve stylu "navážeme na zvyšování, až se trhy zklidní" by podle nás nevyšel, neboť trhy by okamžitě najely na variantu "otočka". Finanční podmínky by čekalo opětovné uvolnění a těžko by se obracely.

Na 25 bodů je trh víceméně připraven, otázkou tak zůstává, jaký bude výhled do dalšího období. Právě v tomto bodě se rozhodne, jak Fed skloubí oba problémy - inflaci a banky - a jak to investoři přijmou.

Začněme od prognózy pro růst ekonomiky, inflaci, nezaměstnanost, a samozřejmě sazby - tzv. dots. Centrální banka si podle nás nedovolí úplně stáhnout prognózu kvůli nejistotě. Co tedy ukáže? Ještě začátkem měsíce by se dalo sázet na vyšší výhled inflace i sazeb, jenže nyní to není tak jisté. Podle nás by stále dávalo smysl posunout výhled pro vrchol sazeb nahoru z 5,1 pct, ovšem už spíše drobně. A navíc tento papírový výhled zřejmě bude na následné tiskové konferenci relativizovat předseda Powell. Asi znovu uslyšíme, že dots nejsou závazek, že další kroky jsou podmíněné situací, daty atp. Na druhou stranu může také zmínit, že v případě naplnění výhledu stále nejsou sazby na vrcholu.

Finanční trhy by podle nás nejradši slyšely o stabilních sazbách, které přestaly růst kvůli inflačnímu výhledu a nikoli kvůli bankovnímu stresu. Pokud sazby opravdu stoupnou, investoři budou i tak číhat na jakékoli náznaky, že to byl poslední krok. Takovým náznakem by bylo stažení výhledu, absence zmínky, že je třeba učinit další kroky, indikace poklesu inflačních tlaků, akcent na nová rizika, obavy o dopad na ekonomiku, zmínka o utažených finančních podmínkách, vypuštění "delšího období utažené politiky" atp. Jerome Powell si musí dát pozor, aby takové náznaky nedával, pokud si Fed opravdu není jistý, že inflace je bezpečně na cestě k cíli.

A vzhledem k tomu, že sentiment na trzích zůstává pozitivní a investoři budou hledat v rétorice to lepší, může si toho šéf Fedu dovolit poměrně dost, aniž by náladu zlomil. I tak se ale domníváme, že kombinace 25 bps a náznak, že to není konečná, by mohl trhy lehce zklamat.

Zasedání Fedu je dnes událostí číslo jedna. Do hry by případně zasáhly nové zprávy z bankovního sektoru. Akciové indexy v Evropě se dopoledne obchodují převážně v plusu, zatímco americké futures nepatrně klesají. Dluhopisy jsou na tom smíšeně při drobném poklesu amerických výnosů a růstu výnosů v Evropě. Eurodolar se posunul dál mírně nahoru a obchoduje se u 1,0785. Koruna je dopoledne v klidu.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8005 -0.0709 23.8396 23.7770 CZK/USD 22.0630 -0.2284 22.1455 22.0545 HUF/EUR 389.3101 0.0774 392.3307 388.5193 PLN/EUR 4.6893 0.0405 4.6936 4.6825

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4267 0.1578 7.4329 7.4081 JPY/EUR 143.3215 0.5271 143.3710 142.4026 JPY/USD 132.8500 0.3607 132.9250 132.3240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8777 -0.3989 0.8822 0.8771 CHF/EUR 0.9951 0.1904 0.9956 0.9925 NOK/EUR 11.3576 -0.0361 11.3712 11.3322 SEK/EUR 11.1480 0.0646 11.1679 11.1149 USD/EUR 1.0787 0.1667 1.0791 1.0760

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4930 -0.3882 1.5013 1.4916 CAD/USD 1.3701 -0.0773 1.3719 1.3696