Rozbřesk: Zklidnění trhů dává Fedu šanci zvýšit sazby

Včerejší obchodování přineslo na trhy úlevu, ze které profitovala riziková aktiva včetně bankovních titulů. Kombinace rychlého zásahu amerických regulátorů a nucené fúze Credit Suisse a UBS tak alespoň prozatím pomohla zastavit eskalaci finančního napětí. To je zásadní zpráva i pro Fed, který se bude na dnešním zasedání rozhodovat, zda zvýšit úrokové sazby nebo je ponechat beze změny.



Ještě před propuknutím aktuálních finančních turbulencí se zdálo nejpravděpodobnější, že Fed znovu akceleruje tempo zvyšování úrokových sazeb na 50bps. Takto razantní zpřísnění měnové politiky je však dnes – navzdory stále silným (jádrovým) inflačním tlakům – ze hry. Důvodem je nejen pochopitelná obezřetnost, ale i fakt, že samo napětí v americkém bankovním sektoru vede k utažení finančních podmínek, tedy efektivně zpřísňuje měnovou politiku.



Z našeho pohledu se jako nejpravděpodobnější varianta jeví zvýšení sazeb o 25bps. Fed bude zřejmě chtít napodobit způsob, jakým se v minulém týdnu povedlo vybalancovat rizika pro cenovou a finanční stabilitu ECB. Podle tohoto scénáře by měl Fed – v souladu se svým forward guidance – zvýšit sazby o 25bps, čímž by dal najevo, že snížení inflace pro něj zůstává prioritou. Vzhledem ke skokovému nárůstu nejistoty však již nedává příliš smysl explicitně signalizovat další zpřísnění měnové politiky.



Vedle toho lze ze strany Fedu čekat obligátní ujištění o stabilitě amerického bankovního sektoru a jeho připravenosti v případě potřeby zasáhnout. Právě z pohledu finanční stability vnímáme možnost nezvýšení úrokových sazeb jako riskantní – trhy by si totiž mohly tento manévr vyložit jako potvrzení závažnosti problémů v americkém bankovním sektoru.



Klíčovou otázkou nyní zůstává, zda je finanční napětí v americkém bankovním sektoru nadobro zažehnáno. Vyšší úrokové sazby totiž automaticky zvyšují riziko, že se něco dalšího „pokazí“, přičemž v tuto chvíli se jeví zvláště zranitelné menší regionální banky v USA. Z tohoto důvodu se začíná zcela vážně debatovat o tom, zda by americký regulátor FDIC neměl garantovat veškeré vklady v bankovním sektoru (aktuálně je limit 250 tis. dolarů), což by mělo zastavit pokračující odliv depozit směrem k velkým systémově důležitým bankám.



TRHY

Koruna



Koruna si včera užívala poklesu napětí na trzích a vůči euru posílila až k 23,80 EUR/CZK. Česká měna zůstává zcela ve vleku vývoje finančního napětí na hlavních trzích a nejinak tomu bude i dnes – večerní zasedání Fedu přitom může vyvolat výraznější volatilitu, zvláště pokud by americká centrální banka trhy překvapila (viz úvodník). Celkově platí, že jakákoliv další úleva na poli finančního napětí by byla pro korunu dobrou zprávou, byť vzhledem k přetrvávajícím rizikům je potřeba počítat s vyšší rozkolísaností.



Eurodolar



Ministryně financí USA Yellenová včera přislíbila, že stát přijde v případě potřeby na pomoc menším bankám, což evidentně dále stabilizovalo situaci a vyšší poptávka po rizikových aktivech pomohla eurodolaru výše.



Dnes se však pozornost trhu již zcela koncentruje na večerní zasedání Fedu. S ohledem na jisté zklidnění situace sázíme na to, že Fed svůj anti-inflační boj zcela nevzdá a zvedne sazby o 25bps. Nicméně toto zvýšení sazeb bude doplněno relativně holubičím vystoupením šéfa Fedu J. Powella. Reakce eurodolaru tak může být smíšená s tím, že pokud Fed opravdu doručí +25bps, tak v horizontu týdnů to bude pro dolar plus.