Šéfka ECB Lagardeová: Návrat inflace zpět na 2 procenta je bez diskuse

Inflace v eurozóně je podle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové stále příliš vysoká. ECB ale podle ní rázně zakročí, aby inflaci vrátila zpět ke dvěma procentům. Lagardeová to dnes řekla na konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem. Euro po jejích slovech zpevnilo.



"Veřejnost si ale může být jistá jednou věcí: my zajistíme cenovou stabilitu, návrat inflace zpět na dvě procenta ve střednědobém horizontu je bez diskuse,“ řekla. Šéfka ECB se takto vyslovila navzdory nedávným turbulencím v bankovním sektoru.



ECB minulý týden znovu zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Bylo to v době, kdy už přicházely zprávy o krachu středně velkých amerických bank. ECB ale neuvedla, jaký bude její další krok v měnové politice, zmínila jen, že se při jejím určování bude ohlížet na hospodářská data.



Převzetí druhé největší švýcarské banky jejím větším konkurentem a situace některých amerických bank zapříčinily obavy o kondici bank v eurozóně. Podle Lagardeové je ale bankovní sektor v zemích platících eurem odolný, a to díky odpovídajícímu kapitálovému vybavení. ECB je za současného napětí na trzích připravena podpořit finanční systém další likviditou a zachovat hladkou transmisi měnové politiky. "Jedna věc je jistá: neexistuje žádný kompromis mezi cenovou a finanční stabilitou," řekla Lagardeová.



Tvůrci evropské měnové politiky usilují o cenovou stabilitu v eurozóně s mírou inflace kolem dvou procent ve střednědobém horizontu. Tento cíl se jim ale už mnoho měsíců vzdaluje. V únoru byla míra inflace v eurozóně 8,5 procenta a v lednu 8,6 procenta. Inflaci zpočátku podporovaly především vyšší ceny energií a potravin, postupně se ale zdražování dotýká stále více oblastí života.



Euro dnes kolem 13:00 SEČ přidávalo k dolaru asi 0,3 procenta na 1,0797 USD. Je tak na pětitýdenním maximu.