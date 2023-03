ECB situaci zvládla: Akcie rostou, stres slábne

Evropská centrální banka se nezalekla tržních turbulencí. Ujištění o robustnosti bankovního sektoru podpořila zvýšením sazeb o dříve avizovaných 50 bazických bodů. Toto rozhodnutí považujeme za správné, ale daleko důležitější je, že nezpůsobilo další vlnu nervozity, a naopak pomáhá stres na finančních trzích snižovat. Není jisté, jestli by to tak skončilo i v případě, že by se ECB držela svého plánu na další utahování politiky, ale výhled byl kvůli nejistotě stažen.

Výnosy dluhopisů i díky absenci výhledu příliš nerostou - cca 12 bps v Německu je nic proti předchozímu propadu. Ani 20 bps na amerických 2Y dluhopisech zdaleka neznamená návrat na úrovně z minulého týdne. A právě nižší výnosy jsou, zdá se, to hlavní, co nyní zajímá akcie poté, co strach z bank vyprchává.

Po ECB sice akciové trhy zaváhaly, ale následně už jen navyšují zisky. V čele je tentokrát Paříž s 2procentním ziskem, ale velmi dobře si dnes vedou i ostatní hlavní indexy. Eurodolar je oproti včerejšku velmi klidný a obchoduje se u 1,0600. Ropa během dne dostala další zásah, ale dokázala ztráty už nahradit. Koruně nevyšel pokus o posílení a je stahována na páru s eurem zpět nad 24,00.

Kromě rozhodnutí o sazbách stojí za zmínku i série dnešních dat vypovídajících o tom, jak protichůdné jsou trendy v americké ekonomice. Trh práce vypadá stále silný, když počty žadatelů o dávky v nezaměstnanosti oproti minulému týdnu klesly a podstřelily odhady. Naopak průmysl vyslal nový negativní signál spolu s další výrazně zápornou hodnotou indexu aktivity filadelfského Fedu na -23,2 bodu. A znovu na pozitivní stranu - stavební sektor podle počtu povolení a zahájených staveb za únor nečekaně silně ožil.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0443 -0.0253 24.1027 23.9419 CZK/USD 22.6865 -0.2045 22.7720 22.5200 HUF/EUR 399.1150 -0.1802 401.3894 393.2878 PLN/EUR 4.7014 0.0029 4.7126 4.6853

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3097 0.0345 7.3392 7.2750 JPY/EUR 140.8950 -0.0830 141.5973 139.1860 JPY/USD 132.9960 -0.2476 133.1900 131.7300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8758 -0.1630 0.8818 0.8757 CHF/EUR 0.9866 0.0142 0.9873 0.9798 NOK/EUR 11.4399 0.5063 11.4844 11.3819 SEK/EUR 11.1597 -0.4349 11.2444 11.1447 USD/EUR 1.0597 0.1564 1.0633 1.0560

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5020 -0.6308 1.5119 1.5002 CAD/USD 1.3760 -0.0291 1.3791 1.3722