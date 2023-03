TikTok – pravděpodobnost jeho zákazu a důsledky pro odvětví

Před rokem se pravděpodobnost zákazu TikToku pohybovala někde v řádu jednotek procent. Nyní to nemusí být více než 50 %, ale za posledních dvanáct měsíců tato pravděpodobnost výrazně vzrostla. Pro Yahoo Finance to uvedl šéf výzkumu internetových firem v Mark Mahaney. Vystoupení šéfa TikToku v americkém Kongresu bylo podle experta značně odlišné od vystoupení zástupců firem jako Meta či . V prvním případě šlo totiž zejména o otázku národní bezpečnosti. A s ohledem na současné vztahy mezi USA a Čínou nejde podle experta o téma, které by se nějak rychle vyřešilo.



Mahaney tedy míní, že existuje nezanedbatelná možnost, že TikTok bude skutečně zakázán a v takovém případě by získaly firmy jako Meta, Google či Alphabet. Yahoo k tomu přidalo následující tabulku s výsledky průzkumu týkajícího se oblíbenosti vybraných sociálních sítí a aplikací u amerického spotřebitele:



Zdroj: Youtube, Yahoo Finance



Denně podle tabulky používá v USA Instagram 39 % lidí, hned na druhém místě figuruje TikTok s 29% podílem. Mahaney k firmě uvedl, že pro ni má velké uznání, protože evidentně přišla s něčím, co spotřebitele zaujalo. Dodal, že u panovaly obavy z toho, že je využíván zahraničními vládami k tomu, aby manipulovaly s veřejným míněním v USA. On sám se ale obecně domnívá, že úvahy o „společenském zdraví sociálních sítí“ jsou často přehnané a dají se aplikovat na média obecně.







TikTok podle analytika stahoval uživatele zejména z Youtube a Instagramu. Jeho případný zákaz by se tak projevil zejména na těchto platformách. „Získal by Google, Meta a v menší míře Snap.“ Za nejlepší akciovou volbu z odvětví přitom pro tento rok považuje společnosti jako Uber a . Ten se analytikovi líbí proto, že firma přechází na nový model s nižšími cenami a reklamou.



Mohly by se tak zvýšit průměrné příjmy na uživatele Netflixu i přesto, že ceny klesají, což je v historii firemního sektoru ojedinělé. Analytik také odhaduje, že nepoškodí snaha o omezení sdílených hesel, naopak by mohla vést k tomu, že se zvýší počet uživatelů. K Uberu expert řekl, že akcie se mu líbí, ale má problém s najetím na nový růstový trend. A určité pochyby v něm budí neustálé otázky klientů na to, co by u tohoto titulu mělo vlastně být katalyzátorem, který jej pohne směrem nahoru.



Zdroj: Yahoo Finance